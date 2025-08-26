Horrorsérülés Berlinben, Dárdai Mártonék ellen minden összeesküdött

A 42 millió euróra (16,6 milliárd forint) becsült játékoskeretével vezeti a német Bundesliga-másodosztály mezőnyét a Hertha BSC – az új szezon első három fordulója után, két ponttal mégis hátulról a második a tabellán a berlini futballcsapat. Csak a mindháromszor vereséget szenvedett Nürnberget előzi meg. A gyalázatos rajt láttán a legutóbbi meccsre (0-0 Damstadtban) éppen a magyar válogatott bal oldali védőjét, Dárdai Mártont tette ki a kezdőcsapatából Stefan Leitl vezetőedző. Csakhogy a sok pontvesztés után újabb csapás érte az elátkozott Herthát: amint bekerült légiósunk helyére, súlyos sérülést szenvedett Niklas Kolbe.
A 28 éves, 196 centis védőóriás a vasárnapi bajnoki 64. percében egy fejpárbaj után a gyepre és saját csapattársa, Deyovaisio Zeefuik lábának esett, és eltörte három bordáját.
A Hertha ugyan nem közölte Kolbe felépülésének várható időtartamát, de a Bild megtudta: legalább két hónapig nem játszhat.
– Ilyet még nem láttam, hihetetlenül keserű ez számunkra és Niklas számára. Most már nem történhet több hasonló – sopánkodott Leitl, arra célozva, hogy ez már a kilencedik sérülés a keretben.
Kolbe az eddigi pályafutása javát a német negyedik és ötödik osztályban töltötte, majd az előző szezonban Ulmban hívta fel magára a figyelme a 2. Bundesligában. Nyáron szerződtette a harmadik éve a feljutásról álmodozó, de középszerű Hertha, ahol háromszor Dárdai cseréje volt. Most pedig, hogy sikerült a kispadra szorítania magyar posztriválisát, jött ez a horrorsérülés.
A Hertha a Schalke vendégeként elszenvedett vereség (1-2) után, hazai pályán a Karlsruhe, majd most idegenben a Darmstadt ellen végzett soványka 0-0-ra. Egyetlen sikerélmény jutott Dárdaiéknak: a továbbjutás a Német Kupa második fordulójába, miután szintén 0-0 után, tizenegyespárbajban legyűrték a szintén másodosztályú Münstert. A Bundesliga élvonalából 2023-ban kiesett berlini klub tavaly (még Dárdai Pál vezetőedző irányításával) a 9., idén nyáron a 11. helyen végzett a másodosztályban. Jelenleg a 17. a 18-as mezőnyben.
Kolbe sérülésével valószínűleg újra Dárdai Márton lesz a kezdőcsapat tagja, aki kényszerből becserélve a szezonbeli legjobb teljesítményét nyújtotta a Herthában. A berliniek legközelebb pénteken (18.30, tv: Aréna4) – a válogatott szünet előtt – a 7. helyezett Elversberget fogadják a szezonbeli első győzelem reményében.
