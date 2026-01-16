Szoboszlai után újabb Liverpool-játékos marad le a vb-ről

Harvey Elliott szeptember 1-jén, az átigazolási időszak utolsó napján került kölcsönbe az Aston Villához, ám az üzlet egyik fél számára sem vált be. A szerződés szerint tíz mérkőzés után a birminghamiaknak kötelezően meg kellett volna vásárolniuk a középpályást, csakhogy Elliott eddig csupán öt alkalommal lépett pályára, legutóbb október 2-án. A birminghamiak azért sem játszatják azóta a labdarúgót, mert nem akarják megvenni. Az ESPN kommentátora, Ian Darke az X-oldalán értékelte az angol játékos szezonját, és arra is kitért: kétséges az, hogy az idei világbajnokságon szerepeljen.

Szoboszlai Dominik után Harvey Elliot (19-es mezben) is lemaradhat a vb-ről / Fotó: Andrew Powell

Harvey Elliot lemaradhat a vb-ről

Az angol válogatott labdarúgóhoz nagy reményeket fűzött a nemzete, tavaly nyáron az ő vezérletével nyerte meg az U21-es Európa-bajnokságot a válogatott. Lassan közeledik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, Harvey Elliott pedig jelenleg nincs olyan állapotban, hogy rendszeresen tétmérkőzéseken szerepeljen. Erre utalt Ian Darke is, aki megjegyezte: története még nem ért véget de kétséges a vb-szereplése.

A szezon egyik legszomorúbb története egyértelműen Harvey Elliott esete. A Liverpooltól kölcsönben az Aston Villához igazolt annak a reményében, hogy világbajnoki szereplést harcolhat ki. De Unai Emery úgy látta, Elliott nem illik bele az elképzeléseibe. Gyakorlatilag teljesen beragadt

- írta a kommentátor az X-oldalán, melyet az Empire of The Kop is szemlézett.

Már tavaly eldőlt, hogy Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott nem jut ki a világbajnokságra: az Írország elleni 3-2-es vereség után a vb-selejtezős csoport harmadik helyén zártunk. Harvey Elliott helyzete azonban bizonytalan: amennyiben nem jut rendszeresen játéklehetőséghez, nem lesz meccs a lábában, akkor biztosan lemarad az idei világbajnokságról.