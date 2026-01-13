Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Cristiano Ronaldo kimaradhat a portugál válogatottból a vb-n

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 20:59
Meglepő a hír. Cristiano Ronaldo helye nem biztos a portugál kezdőcsapatban a labdarúgó vb-n.
2022-ben a portugál exkapitány Fernando Santos többször kihagyta a portugál válogatott kezdőcsapatából Cristiano Ronaldót, akit csereként a kispadon ülve többször mutatott a kamera, mint a pályán futballozó társait. Meglehet, hasonló az idei világbajnokságon is előfordulhat, tudniillik a portugál válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya, Roberto Martinez azt mondta: nem biztos, hogy a 40 éves Ronaldónak mindig helye lesz a kezdőcsapatában. 

Cristiano Ronaldo a hatodik vb-jére készül Fotó: Niall Carson - PA Images

A Fox Sports írásából kiderült, Ronaldónak el kell fogadnia a kispadot is, mivel a mérkőzéseket őrjítő hőségben játsszák, tehát nem mindegy, miként gazdálkodnak az ötszörös aranylabdás energiájával. 

A válogatott kapuja mindig nyitva áll, de a rivalizálás miatt nagyon nehéz bekerülni. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy szükségünk van egy harmadik csatárra, és ez fontos pozíció lesz a világbajnokságon. Ami Cristiano körül történik, az történelmi jelentőségű. Ő a világ futballjának ikonja, de ez nem befolyásolja és nem korlátozza a munkánkat. Cristiano nyugodt és nagyon koncentrált a mindennapokban, és ez egy egyszerű képlet. Ha Cristiano Ronaldo jól teljesít, az nagyon fontos a válogatott számára.

A szakember aláhúzta: Portugália megnyerte a 2025-ös UEFA Nemzetek Ligáját, ami óriási önbizalmat adott nekik. A luzitánok márciusban Mexikóban, illetve az Egyesült Államokban játszanak előkészületi meccseket.

Mivel ez a vb összetett feladatot ró az európai válogatottakra, ezért először mexikói magaslatokon játszunk, majd az USA-ban fedett stadionban lépünk gyepre. Ez a harmadik világbajnokságom, és megtanultam, arra senki sem érkezik bajnokcsapatként. Az első három csoportmérkőzésen el kell hitetnünk a játékosokkal, hogy valóban megnyerhetik a vb-t

– fogalmazott a szakvezető.

 

 

