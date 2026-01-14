Imádkozik a magyar válogatott futballsztár, szörnyű tragédia érte a csapattársát

Klubja engedélyével hazautazott Maliba a West Bromwich Albion 25 éves középpályása, Ousmane Diakité. A magyar válogatott Callum Styles csapattársának meghalt a fivére, Madou.

Callum Styles (balra) is üzent a gyászoló csapattársának, Ousmane Diakitének Fotó: NurPhoto via AFP

Styles csapattársa az angol másodosztályban 18. West Brom vezetőinek döntése értelmében a családjával gyászolhat; megkapja a szükséges időt és támogatást ebben a nehéz időszakban. Klubja közleményben fejezte ki részvétét, a csapatkapitány Jed Wallace pedig így fogalmazott:

„Lesújtott minket szeretett csapattársunk, Oussie és családja vesztesége Madou halála miatt. Tudjuk, mennyire szenved most Oussie, és reméljük, talál némi vigaszt a szeretetünkben. Mindannyian rá gondolunk, amíg otthon van, s támogatni fogjuk őt, amint visszatér a klubunk jelentette családjához.”

Callum Styles is együttérez csapattársával

A Diakitével egyidős, 30-szoros magyar válogatott Callum Styles az Instagramon megjelent fotóval jelezte, hogy ő is imádkozik gyászoló csapattársáért.

Callum Styles is imádkozik a nagy veszteséget átélt csapattársáért Fotó: Instagram

Styles és Diakité 2024 őszétől eddig 37 mérkőzésen játszottak együtt a West Brom sikereiért, de legközelebb, a második Middlesbrough elleni pénteki bajnokin aligha lép pályára az afrikai légiós.