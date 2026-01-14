Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Imádkozik a magyar válogatott futballsztár, szörnyű tragédia érte a csapattársát

callum styles
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 17:05
gyászwest bromwich albion
Hiába vár rájuk fontos és nehéz meccs, a West Brom vezetői hazaengedték Maliba a gyászoló Ousmane Diekitét. Callum Styles csapattársának meghalt a fivére.
LL
A szerző cikkei

Klubja engedélyével hazautazott Maliba a West Bromwich Albion 25 éves középpályása, Ousmane Diakité. A magyar válogatott Callum Styles csapattársának meghalt a fivére, Madou.

Callum Styles (balra) is üzent a gyászoló csapattársának, Ousmane Diakitének
Callum Styles (balra) is üzent a gyászoló csapattársának, Ousmane Diakitének Fotó: NurPhoto via AFP

Styles csapattársa az angol másodosztályban 18. West Brom vezetőinek döntése értelmében a családjával gyászolhat; megkapja a szükséges időt és támogatást ebben a nehéz időszakban. Klubja közleményben fejezte ki részvétét, a csapatkapitány Jed Wallace pedig így fogalmazott:

„Lesújtott minket szeretett csapattársunk, Oussie és családja vesztesége Madou halála miatt. Tudjuk, mennyire szenved most Oussie, és reméljük, talál némi vigaszt a szeretetünkben. Mindannyian rá gondolunk, amíg otthon van, s támogatni fogjuk őt, amint visszatér a klubunk jelentette családjához.”

Callum Styles is együttérez csapattársával

A Diakitével egyidős, 30-szoros magyar válogatott Callum Styles az Instagramon megjelent fotóval jelezte, hogy ő is imádkozik gyászoló csapattársáért.

Callum Styles is imádkozik a nagy veszteséget átélt csapattársáért Fotó: Instagram

Styles és Diakité 2024 őszétől eddig 37 mérkőzésen játszottak együtt a West Brom sikereiért, de legközelebb, a második Middlesbrough elleni pénteki bajnokin aligha lép pályára az afrikai légiós.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu