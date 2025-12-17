Óriási elismerést kapott Marco Rossi szürke eminenciása

Balhátvédként volt csapata egyik legjobbja Callum Styles az angol labdarúgó-másodosztály legutóbbi, 21. fordulójában. A West Bromwich Albion hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Sheffield Unitedet, a 25 éves, 30-szoros magyar válogatott futballista pedig - figyelembe véve a WhoScored szakportál statisztikáit is - olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy beválasztották a hét álomcsapatába.
Az eredetileg középpályás (Marco Rossi magyar szövetségi kapitány csapatában is ott szerepeltetett), de új posztján tavasz óta remekelő Styles lassan másfél éve igazolt Gera Zoltán korábbi klubjához. Miután a Barnsley-val kiesett a harmadosztályba, noha ő maradhatott a Championshipben, kölcsönjátékosként sem a Millwallnál, sem a Sunderlandnél nem találta a helyét, itt a nehéz időszaka után újra magára talált.
A klub híreivel foglalkozó WestBromNews vele foglalkozó cikkében kiemelik: "Stylesy" hetek óta védekezésben és támadásban is "lenyűgöző teljesítményt nyújt". Utóbbit illetően nemrég nyilatkozott arról, hogy igyekszik az ellenfél kapujára is veszélyesebben játszani, és a látottak alapján be is váltja az ígéretét. A gólt is szerző szélső, Karlan Grant után ő alakította ki a legtöbb gólhelyzetet, és a sheffieldiek tizenhatosára küldött nyolc beadással vétette észre magát – míg hátul a legtöbbször (ötször) szerzett labdát, és három-három passzlfüleléssel és felszabadítással is segítette a csapata védekezését.
