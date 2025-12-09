Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Műtétje után üzent a Liverpool súlyos beteg ikonja

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 09:30
Bőrrák miatt műtötték meg Robbie Fowler korábbi angol válogatott labdarúgót. A Liverpool ikonja szerint fontos a megelőzés.
Robbie Fowler az angol foci ikonikus alakja. Az FC Liverpool korábbi futballistája 236 labdarúgó-bajnokin 120 gólt szerzett, a nemzeti csapatban 26 meccsen 7 találatig jutott. Most kiderült róla, hogy súlyos betegségen esett át.

Robbie Fowler, a Liverpool korábbi remek csatára
Robbie Fowler, a Liverpool korábbi remek csatára / Fotó: James Gill - Danehouse

Fowler az Instagram-oldalán "előtte-utána fotóval" számolt be arról, hogy bőrrákot regisztráltak homlokának baloldali részén, és már meg is műtötték. Arra hívta fel embertársai figyelmét, hogy e betegséget ne kezeljék félvállról, hanem minden apró, gyanús figyelmeztető jellel azonnal forduljanak orvoshoz - írja a goal.com.

A bejegyzést ide kattintva tudod megnézni. 

A betegség létrejöttének fő oka az ultraibolya fény, amely a napból származik, és amelyet a szoláriumokban is használnak. E rákféleség kockázatát csökkenthetjük, ha óvatosan tartózkodunk a napon. 

Fowler ikon volt Liverpoolban


A csatár a 90-es években volt nagy kedvenc a Vörösöknél. 1993 és 2001 között a klub elsőszámú csatára volt.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
