Műtétje után üzent a Liverpool súlyos beteg ikonja

Robbie Fowler az angol foci ikonikus alakja. Az FC Liverpool korábbi futballistája 236 labdarúgó-bajnokin 120 gólt szerzett, a nemzeti csapatban 26 meccsen 7 találatig jutott. Most kiderült róla, hogy súlyos betegségen esett át.
Fowler az Instagram-oldalán "előtte-utána fotóval" számolt be arról, hogy bőrrákot regisztráltak homlokának baloldali részén, és már meg is műtötték. Arra hívta fel embertársai figyelmét, hogy e betegséget ne kezeljék félvállról, hanem minden apró, gyanús figyelmeztető jellel azonnal forduljanak orvoshoz - írja a goal.com.
A bejegyzést ide kattintva tudod megnézni.
A betegség létrejöttének fő oka az ultraibolya fény, amely a napból származik, és amelyet a szoláriumokban is használnak. E rákféleség kockázatát csökkenthetjük, ha óvatosan tartózkodunk a napon.
A csatár a 90-es években volt nagy kedvenc a Vörösöknél. 1993 és 2001 között a klub elsőszámú csatára volt.
