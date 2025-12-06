Félelem és reszketés Liverpoolban, Szoboszlaiékat leleplezte egy riporter

A Liverpool otthona már nem az a hely, ahol minden passzért meg kell szenvedni. Erre a megállapításra jutott a Sunderland edzője, Régis Le Bris, aki csapatával szerdán 1-1-re végzett az Anfield Roadon. Ott, ahol évtizedeken át rettegve léptek pályára a vendégcsapatok. A Liverpool az idei hét hazai bajnoki meccséből csak négyet nyert meg, és ennek kapcsán a The Athletic arról írt, hogy hova tűnt a Vörösök pályaelőnye? - idézte a lapot az Origo. James Pearce újságíró három pontban leplezte le Szoboszlaiékat, szerinte félelem és reszketés lett úrrá a csapaton az Anfield Roadon.

Szoboszlai Dominik és társai idén kevésbé hatékonyak Liverpoolban Fotó: Rene Nijhuis/MB Media

Nincs letámadás

A Liverpool gyakorlatilag egyáltalán nem támadta le a Sunderlandet, ez pedig alapjaiban ölt meg mindent: ha nincs intenzív presszing, az ellenfélnek van ideje, nyugodtan dönthet, passzolhat, kijöhet a szorításból. Ebből pedig az lesz, hogy már nem a vendégcsapat kapkod az Anfield Roadon, hanem a hazai együttes válik bizonytalanná.

Meddő mezőnyfölény

A Liverpool meddő mezőnyfölényben játszott, hiába birtokolta többet a labdát, a passzjátéka lassú és előre olvasható volt. Próbálkoztak lövésekkel, azonban a mennyiség a minőség rovására ment: a 23-ból mindössze négy ment kapura, sőt, a szemteszt alapján a Sunderland közelebb állt a második gólhoz, mint a Liverpool a győztes találathoz.

Félnek a liverpooli játékosok

A Liverpool gyenge teljesítménye miatt a stadionban növekszik a nyugtalanság és a türelmetlenség, ami rossz hatással lehet Szoboszlaiékra. A lelátóról a támogatás mellett szórványos füttyszót is hallani. A liverpooli játékosok egy része görcsösen lép pályára az Anfielden, gátat éreznek magukban, félnek, hogy hibáznak hazai pályán, és ez rossz döntésekhez, kapkodáshoz vezet.

A Liverpool vasárnap (18.30, tv: Spíler 1) a Leeds United otthonában lép pályára a Premier League-ben.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

