A feleségek otthon maradtak, Gulácsiék focistalányokkal buliztak

Ünnepi hangulatban telnek az RB Leipzig labdarúgóinak napjai: Gulácsi Péter és Orbán Willi német csapata szombaton, a Bundesliga 13. fordulójának rangadóján 6-0-ra kiütötte a Bajnokok Ligája-főtáblás Eintracht Frankfurtot, majd hétfőn már karácsonyi bulit rendezett a lipcsei klub.
A Red Bull Arena VIP-termében rendezett előkarácsonyi ünnepségen volt egy fontos szabály: a mintegy 500 meghívott között természetesen ott voltak a férfi és a női csapat futballistái, a klubvezetők és valamennyi alkalmazottjuk – de mindegyikük a partnere nélkül.
Vagyis a barátok, barátnők, élettársak, adott esetben férjek és feleségek ezúttal otthon maradtak. Így aztán Gulácsiék jobb híján egymás oldalán, kettesével-hármasával fotózkodtak a vörös szőnyegen.
Az alábbi képgalériában továbblapozva láthatod Gulácsi Pétert és Orbán Willit is:
Akadtak közöttük olyanok, akik divatbemutatóként fogták föl az eseményt, volt, aki 2900 eurós (1,1 millió forint) luxustáskával feszített, mások – így például Gulácsi és Orbán is – lazára és hétköznapira vették a figurát. A hangulatos zenével kísért, karaoké lehetőséget is kínáló buli mellett kacsa és lazac volt a menü vörös káposztával – számolt be a Bild.
Az RB Leipzig legközelebb pénteken (20.30, tv: Aréna 4) a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vendége lesz a német bajnokságban.
...12. Union Berlin 15.
A német labdarúgó-Bundesligában minden forduló egy ünnep: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és hatalmas csaták színesítik a pontvadászatot évről évre. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is sok izgalmat ígér, de a Lipcse, és a Leverkusen is komoly eséllyel száll harcba a bajnoki címért. A TippmixPRO-val még feszültebbek és átélhetőbbek a német bajnokik – tippelj, és éld át a Bundesliga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.