A feleségek otthon maradtak, Gulácsiék focistalányokkal buliztak

Ünnepi hangulatban telnek az RB Leipzig labdarúgóinak napjai: Gulácsi Péter és Orbán Willi német csapata szombaton, a Bundesliga 13. fordulójának rangadóján 6-0-ra kiütötte a Bajnokok Ligája-főtáblás Eintracht Frankfurtot, majd hétfőn már karácsonyi bulit rendezett a lipcsei klub.

Gulácsi Péter (balra) és Orbán Willi: nem csak a pályán ünnepelhettek, de egy külöleges lipcsei karácsonyi ünnepségen is

Fotó: Getty Images

Gulácsi Péterék bulija: belépés csak klubtagoknak!

A Red Bull Arena VIP-termében rendezett előkarácsonyi ünnepségen volt egy fontos szabály: a mintegy 500 meghívott között természetesen ott voltak a férfi és a női csapat futballistái, a klubvezetők és valamennyi alkalmazottjuk – de mindegyikük a partnere nélkül.

Vagyis a barátok, barátnők, élettársak, adott esetben férjek és feleségek ezúttal otthon maradtak. Így aztán Gulácsiék jobb híján egymás oldalán, kettesével-hármasával fotózkodtak a vörös szőnyegen.

Az alábbi képgalériában továbblapozva láthatod Gulácsi Pétert és Orbán Willit is:

Akadtak közöttük olyanok, akik divatbemutatóként fogták föl az eseményt, volt, aki 2900 eurós (1,1 millió forint) luxustáskával feszített, mások – így például Gulácsi és Orbán is – lazára és hétköznapira vették a figurát. A hangulatos zenével kísért, karaoké lehetőséget is kínáló buli mellett kacsa és lazac volt a menü vörös káposztával – számolt be a Bild.

Az RB Leipzig legközelebb pénteken (20.30, tv: Aréna 4) a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vendége lesz a német bajnokságban.