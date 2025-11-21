„Más az utunk” – Gulácsi megmondta a véleményét Szoboszlairól

Gulácsi Péter és Szoboszlai Dominik egyaránt szinte még gyerekként kezdtek külföldön légióskodni; mindketten eljutottak a Liverpoolig; sőt évekig csapattársak voltak a magyar labdarúgó-válogatottnál és a német RB Leipzignél. 2019 tavaszától összesen 79 meccsen, 4712 játékpercen át szerepeltek egy csapatban. Kevesen ismerik tehát jobban a Pool magyar sztárját, mint a 35 éves lipcsei kapus, aki szerint nagyban különböznek Szoboszlaitól, a játékukon túl a személyiségükben is.

Gulácsi Péter (balra) a magyar válogatottban 26, a lipcsei Bundesliga-csapatban 53 meccsen játszott együtt Szoboszlai Dominikkal / Fotó: Getty Images

A Bundesliga-klub magyar legendája a Friderikusz Podcast csütörtöki adásában egy focimeccset is kitevő bő 90 percben beszélt többek között az életéről és a családjáról; az eddigi pályafutásáról és a terveiről; a kapusok lelkivilágáról és a babonái soráról. Labdarúgásunk jelenkorának legkiemelkedőbb alakjáról, Szoboszlai Dominikról pedig elárulta, szerinte miért alkalmas igazi „szupersztárnak”.

"Dominikot 17 éves kora óta ismerem. Előtte tévében is láttam. Ő egy kiemelt tehetség volt, kiskorától kezdve. Kiemelkedett a korosztályából, nem csak magyar, hanem európai szinten is.

Nála valahogy mindig magától értetődő volt, hogy ő az európai top-top szintre el fog jutni. Tehát az ő útja egy kicsit más, mint az enyém.

Én nem mondom, hogy nem voltam tehetséges, de én kemény munka által, fegyelem, alázat és kitartás által, rengeteg nehézséget leküzdve jutottam el oda, ahova eljutottam, és én erre nagyon-nagyon büszke vagyok."

Gulácsi Péter szerint Szoboszlai ösztönös zseni, szupersztár lehet

Nála is megvan ugyanúgy a rengeteg munka és a szorgalom, de az ösztönös zsenialitás is ott van benne. És ez nem csak a futballtudásában, de valamennyire a személyiségében is benne van.

– fejtegette korábbi lipcsei és válogatottbeli csapattársáról Gulácsi Péter.

Szoboszlai Dominik 2022-ben, lipcsei csapaattársa, Gulácsi Péter súlyos sérülése után a kapus mezét mutatta föl / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"Ha az én személyiségem passzol a kapusposzthoz, akkor

az ő személyisége pedig passzol ahhoz, hogy kiemelkedő – bár nem szeretem ezt a szót, de – szupersztár legyen. Neki ez az elejétől kezdve, valamilyen szinten egy magától értetődő út volt, és ő erre fel volt készülve, és a mai napig nem roppantja össze.

Azért a nemzetközi futballban a külső nyomás miatt rengeteg futballista kezd egyébként megnyílni, hogy a külső nyomás miatt hogy esnek depresszióba, hogy gondolkoznak esetleg a visszavonuláson nagyon-nagyon korán. Mert ez nagyon-nagyon tudja az embert nyomasztani. De ő erre született, vagy így nevelték, de ő erre fel volt készülve az elejétől kezdve"

– mondta Gulácsi Szoboszlairól, hozzátéve: sosem mérte magát hozzá.