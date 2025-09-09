Forró csók és gyerekkacaj a tengerparton, hát ezért mondta le Gulácsi a válogatottságot – Fotó

Miközben az RB Leipzig tíz labdarúgója – köztük Orbán Willi is – a világbajnoki selejtezőket játszó válogatottakhoz utazott, a többiek kaptak pár pihenőnapot Ole Werner vezetőedzőtől. A nemzeti csapatban való szerepléstől májusban visszavonult kapusklasszis, Gulácsi Péter így az MLSZ telki edzőközpontja helyett családostul Mallorcára utazhatott kipihenni a nyári felkészülés, majd a Bundesliga-szezon eddigi fáradalmait.

Gulácsi Péter és felesége, Gulácsi-Vígh Diána nemrég a német női válogatott Gulia Gwinn könyvbemutatóján jelentek meg együtt

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az 58 válogatottságnál megállt Gulácsi nem véletlenül indokolta nehéz döntését szakmai és személyes okokkal is. Egyrészt, a súlyos és csaknem a karrierjének is véget vetett térdsérülése után, 35 évesen már a testi épségére, a regenerációjára is sokkal inkább oda kell figyelnie. Másrészt úgy érezte, hogy a sok lemondással és utazással, távolléttel járó évek után, most kell többet törődnie a családjával, hiszen a két fiával, a 6 éves Dominikkal és a 4 éves Vincével együtt tölthető idejét később semmi sem pótolhatja.

– A jövőre nézve olyan döntést akartam hozni, amiből az egészségem és a családom is profitálni tud. (...)

Az volt az érzésem, hogy nagyobb szükség van most már rám otthon, mint eddig bármikor. Ezek olyan évek, amiket az ember sosem kap vissza.

(...) Eljött az a pillanat, amikor valamiről lemondasz, hogy mást nyerj vele – indokolt akkor az Eldoblak edzésre podcastben.

Mallorcán ejtőzött Gulácsi és gyönyörű családja

Most pedig íme, a bizonyíték: Gulácsi Péter után a felesége, Gulácsi-Vígh Diána is idilli képekből álló galériát posztolt az Instagramon. Az alábbi fotóra kattintva megcsodálhatod, milyen mesés környezetben pihenhetett a családjuk Mallorcán, ahol a kisfiaik önfeledten játszhattak, és a szülők is többet törődhettek egymással a dolgos hétköznapoknál.

Az RB Leipzig játékosai azóta már újra edzésbe álltak, hogy a válogatottaktól visszatérő játékostársaikkal kiegészülve, szombaton már Mainzban folytassák a német Bundesliga 3. fordulójában.