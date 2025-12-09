Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megdermedt egy percre a világ: agyvérzést kapott és elhunyt a legenda

Glen De Boeck
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 08:27
gyászBelgium
Gyászba borult a futballvilág, miután egy korábbi válogatott focista elhunyt agyvérzés miatt.

54 éves korában elhunyt Glen De Boeck, a belga futball-legenda. De Boeck, aki kiemelkedő karrierje során 36 alkalommal szerepelt a belga válogatottban, súlyos agyvérzést szenvedett, ami miatt három napig kómában volt.

A belga legenda Glen De Boeck meghalt
A belga legenda Glen De Boeck meghalt -Fotó: Pexels

A belga legenda Glen De Boeck meghalt

Az Anderlecht ikonja pénteken összeesett otthonában, az Antwerpeni Egyetemi Kórházba szállították. Tragikus módon a sérülések túl súlyosak voltak ahhoz, hogy felépüljön. Családja megerősítette, hogy a korábbi védő hétfőn este elhunyt szerettei körében. Két lánya, Bo és Caro gyászolja.

De Boeck pályafutását szülővárosában, az FC Boomnál kezdte, mielőtt a Mechelenhez szerződött. A belga óriás, az Anderlecht 1995-ben lecsapott a védőre, aki a csapatkapitány volt, és 10 évig játszott, egészen 2005-ig, amikor is súlyos térdsérülése miatt visszavonult.

Miután szögre akasztotta a cipőjét, De Boeck az Anderlecht segédedzője lett, mielőtt megkezdte volna saját menedzseri karrierjét. Első edzői munkahelye a Cercle Brugge volt, ahol három évig maradt, mielőtt átvette a Germinal Beerschot irányítását. De Boeck később Hollandiában a VVV-Venlo csapatánál dolgozott menedzserként, mielőtt visszatért Belgiumba, ahol a Beveren, a Mouscron, a KV Kortrijk és a Lokeren csapatát irányította.

