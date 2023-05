Gyász: Mindössze 33 éves korában elhunyt a magyar bajnok sportoló

Szívszorító hír rázta meg a magyar sportvilágot. Csupán 33 évesen életét veszítette Győri Tamás, magyar bajnok jégkorongosunk, aki korábban a Dunaújvárosi Acélbikák, és a Fradi színeiben is a jégre lépett játékosként. A profi ligát egy térdsérülés miatt otthagyó fiatalember az Angels Jégkorong Sportegyesület női jégkorongcsapatának vezetőedzőjeként tevékenykedett utolsó éveiben a másodosztályú bajnokság mellett. Az Angels és az Acélbikák közös gyertyagyújtással fognak megemlékezni szeretett barátjukról május 17.én szerda este a Dunaújvárosi Jégcsarnok 3-as kapujánál.

Kedd reggel elhunyt Győri Tamás, az Angels NJSE női csapatának vezetőedzője és az Andersen ligás Worm Angels játékosa

– adta hírül a dunaújvárosi klub.

A Dunaújvárosi Acélbikák korábbi játékosa 2007-ben, mindössze 17 évesen mutatkozott be a felnőtt mezőnyben és egészen 2012-ig szülővárosában játszott. A DAB-bal egy MOL Liga-elsőséget ünnepelhetett, de tagja volt az osztrák Nationalligában szereplő gárdának is. A hazai évek után három szezonon keresztül erősítette a Ferencváros együttesét, ahol egy térdsérülést követően felhagyott a profi sporttal. Ezt követően még a szerb bajnokságban szereplő Tisza Volánban és az Acélbikák OB II-es csapatában húzott korcsolyát. 2020-ban a Worm Angels frissen alakult gárdájában lépett újra jégre a második vonalban. Az OB II-ben egy-egy ezüst- és bronzérmet, az Andersen Ligában pedig legutóbb egy ezüstérmet szerzett. Ezzel párhuzamosan az utánpótlásban is szerepet vállalt. A DAB-nál több korosztály mellett dolgozott, továbbá 2016-tól a női együttesnél, az Angels NJSE-nél lett vezetőedző, ahol a lányok fejlődéséért tett rengeteget. Irányítása alatt a 2021/22-es szezonban bronzérmet szereztek tanítványai a női U25/B bajnokságban.

A mindig vidám, jó kedélyű edző tragikusan fiatalon hagyott itt bennünket egy rövid lefolyású, súlyos betegséget követően. Az Angels Jégkorong Sportegyesület Győri Tamást saját halottjának tekinti, valamint őszinte részvétét fejezi ki feleségének, családjának és barátainak!

- zárta sorait a klub.