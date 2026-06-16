Óriási bejelentést tett Neymar a foci-vb alatt, özönlenek a gratulációk

Miközben Neymar a világbajnokságon való visszatérésére készül, a magánéletében is fantasztikus hírről számolt be. A brazil sztár Carlo Ancelotti szövetségi kapitány meghívására ismét helyet kapott a válogatott keretében, ám a Brazília–Marokkó (1–1) csoportmérkőzést kisebb sérülése miatt még ki kellett hagynia. A sajtóhírek szerint azonban hamarosan már a pályán is láthatják a szurkolók. Azonban addig sem maradt reflektorfény nélkül a 34 éves sztár: Neymar és kedvese, Bruna Biancardi ugyanis bejelentették, hogy ismét gyermekáldás elé néznek, így hamarosan újabb taggal bővül a családjuk.

Neymar a foci-vb alatt jelentette be, hogy ismét apa lesz Fotó: Icon Sportswire

Ismét apa lesz Neymar

Neymar és szerelme, Bruna Biancardi közösségi oldalaikon tudatták a világgal, hogy harmadik közös gyermeküket várják. A sztárpár egy megható videóban osztotta meg az örömhírt, és azt is felfedte, hogy ismét kislányuk születik majd. Neymar egy csókkal ünnepelte párját, majd viccelődve megjegyezte, hogy lassan akár egy komplett női zenekart is alapíthatnak a családban. A nembejelentő partit követően a pár közeli barátaival és családtagjaival ünnepelte meg az örömhírt.

Az érkező baba Neymar ötödik gyermeke lesz. A brazil futballsztárnak korábbi kapcsolataiból már van egy fia, Davi Lucca, valamint egy lánya, Helena, míg Bruna Biancardival közös gyermekei Mavie és Mel. A család így hamarosan újabb taggal bővül.