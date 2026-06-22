Hatalmas mellei miatt kellett közleményt kiadnia a polgármesternek

Egy volt mexikói polgármester a foci világbajnokságon viselt, feltűnő ruhája után a melleiről szóló nyilatkozattal vágott vissza a kritikusoknak.

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Sandra Cuevas éppen Mexikó csoportkörbeli második győzelmét ünnepelte – amiről videó is készült. A felvétel vírusként terjedt a mélyen dekoltált felsőrésze miatt, hiszen telt keblei majdnem kibuggyantak.

A mexikói színésznő egy mélyen dekoltált fehér felsőben mutogatta tekintélyes kincseit, miközben kint volt, és élvezte az ünnepséget. Sandra a videóhoz a következő feliratot írta: „2026-os FIFA-világbajnokság: Éljen Mexikó, a Függetlenség Angyala #Cuauhtémoc kerületünkben! #SandraCuevasMX!”

Copa Mundial de Fútbol 2026: ¡Viva México, desde el Ángel de la Independencia en nuestra alcaldía #Cuauhtémoc! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/1rVrSU1C8Y — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 12, 2026

„Láttam Sandritát is az Angelben, hatalmas… Ó, micsoda világbajnokság volt” – viccelődött az egyik rajongó. Egy másik pedig így válaszolt: „Hadd legyenek a rosszfiúk rosszfiúk, istenem.”

„Az igazi világbajnokság ön, asszonyom. Minden tiszteletem mellett” – mondta egy harmadik. Miközben egy negyedik hozzátette: „Olyan sokatmondó... mármint a videó!” És egy másik hozzátette: „Milyen kár, hogy nem tudtam elmenni, hogy testközelből láthassam a CDMX leendő kormányfőjét...”

Néhány pimasz rajongó még az ikonikus modellhez, Mar Castróhoz is hasonlította Sandrát, aki az 1986-os világbajnokságon szerzett hírnevet, és akit „Chiquitibum”-nak becéztek.

És miután látta a sok visszhangot, Sandra viccelődött: „A Chiquitibum… hát, srácok, mit tehetek, nem tudom csak úgy levenni őket. Már 1986-ban elneveztek így, és mulattat, tetszik.”

Sandra 2021 októbere és 2024 márciusa között Mexikóváros Cuauhtemoc kerületének polgármestere volt, ahol a Demokratikus Forradalom Pártját képviselte a Nemzeti Akciópárttal és az Intézményes Forradalmi Párttal koalícióban.