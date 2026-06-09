Az egész világ erre táncol, Shakira új vb dala mindenkit megbabonázott

Már több mint 4,5 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on Shakira Waka Waka (This Time for Africa) című slágere, amely a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság hivatalos dala volt. A kolumbiai világsztárt 16 év elteltével ismét felkérték, hogy közreműködjön a 2026-os foci-vb hivatalos himnuszában. A "Dai Dai" című dal valóságos világjelenséggé vált: a TikTokon több mint másfél millió videó készült rá, amelyekben a felhasználók tánccal vagy énekléssel idézik fel az ikonikus szerzeményt.

Shakira elkészítette a 2026-os foci-vb hivatalos dalát, amely tarol az interneten Fotó: Buda Mendes

A foci-vb hivatalos dala hódít az interneten

A Shakira és a nigériai sztárelőadó, Burna Boy közreműködésével készült „Dai Dai” szinte azonnal meghódította az internetet. A TikTokon felhasználók ezrei készítenek videókat a dalra: sokan saját válogatottjuk mezében, mások baráti társaságokkal vagy szurkolói csoportokkal együtt táncolnak a fülbemászó slágerre.

A hivatalos videóklipet alig két hete tették közzé a YouTube-on, ahol máris kiemelkedő számokat produkál. A dal ez idő alatt átlépte a 100 milliós megtekintést, miközben több mint 2,6 millió kedvelést gyűjtött be, bizonyítva, hogy a futball és a zene párosítása ezúttal is telitalálatnak bizonyult.

Sőt, a „Dai Dai” a megjelenését követő első két hétben még nagyobb érdeklődést váltott ki, mint annak idején a Waka Waka. Egy angol elemzés szerint ugyan a 2010-es világbajnokság himnusza a futballtörténelem egyik, ha nem a legikonikusabb dala, a mostani szerzemény olyanokat is megszólít, akik korábban nem követték a labdarúgást, és ma sem tartoznak a sportág rendszeres fogyasztói közé.

A cikk szerzői úgy vélik, a Shakira és Burna Boy által előadott „Dai Dai” minden esélyt megkapott arra, hogy népszerűségben akár túl is szárnyalja a Waka Wakát.