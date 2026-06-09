Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Félix névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az egész világ erre táncol, Shakira új vb dala mindenkit megbabonázott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világbajnokság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 16:35
dalShakira
Nagyobb népszerűségnek örvend Shakira új dala, mint annak idején a Waka Waka. A 2026-os foci-vb hivatalos himnusza valósággal meghódította az internetet.

Már több mint 4,5 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on Shakira Waka Waka (This Time for Africa) című slágere, amely a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság hivatalos dala volt. A kolumbiai világsztárt 16 év elteltével ismét felkérték, hogy közreműködjön a 2026-os foci-vb hivatalos himnuszában. A "Dai Dai" című dal valóságos világjelenséggé vált: a TikTokon több mint másfél millió videó készült rá, amelyekben a felhasználók tánccal vagy énekléssel idézik fel az ikonikus szerzeményt. 

Shakira elkészítette a 2026-os foci-vb hivatalos dalát, amely tarol az interneten
Shakira elkészítette a 2026-os foci-vb hivatalos dalát, amely tarol az interneten Fotó: Buda Mendes

A foci-vb hivatalos dala hódít az interneten

A Shakira és a nigériai sztárelőadó, Burna Boy közreműködésével készült „Dai Dai” szinte azonnal meghódította az internetet. A TikTokon felhasználók ezrei készítenek videókat a dalra: sokan saját válogatottjuk mezében, mások baráti társaságokkal vagy szurkolói csoportokkal együtt táncolnak a fülbemászó slágerre.

@ghettokids_tfug256 ALGERIA 🇩🇿 The Desert Warriors your Time is Now! World Cup is here Lets go! Drop your flags in the comments ⬇️👇 - #inspireghettokids #ghettokids #Algeria #WorldCup2026 #makinglifebetterthroughdance ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy

A hivatalos videóklipet alig két hete tették közzé a YouTube-on, ahol máris kiemelkedő számokat produkál. A dal ez idő alatt átlépte a 100 milliós megtekintést, miközben több mint 2,6 millió kedvelést gyűjtött be, bizonyítva, hogy a futball és a zene párosítása ezúttal is telitalálatnak bizonyult.

Sőt, a „Dai Dai” a megjelenését követő első két hétben még nagyobb érdeklődést váltott ki, mint annak idején a Waka Waka. Egy angol elemzés szerint ugyan a 2010-es világbajnokság himnusza a futballtörténelem egyik, ha nem a legikonikusabb dala, a mostani szerzemény olyanokat is megszólít, akik korábban nem követték a labdarúgást, és ma sem tartoznak a sportág rendszeres fogyasztói közé.

A cikk szerzői úgy vélik, a Shakira és Burna Boy által előadott „Dai Dai” minden esélyt megkapott arra, hogy népszerűségben akár túl is szárnyalja a Waka Wakát.

@metropol.napilap

Messi és Ronaldo utoljára a vb-n Június 11-én megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság #metropol #cristianoronaldo #lionelmessi #focivb2026 #metropol #vb

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu