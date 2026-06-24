Foghatják a fejüket a rajongók: lehetetlen helyzetbe hozza őket a foci-vb

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, a döntőig azonban még egészen július 19-ig kell várnunk. Sajnos ahogy telik az idő, úgy sűrűsödnek be az események, ami miatt most a rajongók foghatják a fejüket. Eddig sem volt épp leányálom főleg kis hazánk rajongói számára, hogy néha magyar idő szerint hajnal 3-kor vagy 5-kor tartottak mérkőzést, de ami most jön, az még kegyetlenebb: nem elég ugyanis a lehetetlen időpont, de még párhuzamosan is zajlanak majd a foci-vb meccsei, így a drukkereknek dönteniük kell, melyik mérkőzést követik élőben.

Jól kiszúrtak a foci-vb szervezői a drukkerekkel: egyszerre több meccset rendeznek meg

Fotó: Middle East Images via AFP

Mutatjuk a foci-vb mai programját

Június 24. szerda 21:00 Svájc–Kanada (BC Place, B csoport)

Svájc–Kanada (BC Place, B csoport) Június 24. szerda 21:00 Bosznia-Hercegovina–Katar (Seattle Stadion, B csoport)

Bosznia-Hercegovina–Katar (Seattle Stadion, B csoport) Június 25. csütörtök 0:00 Skócia–Brazília (Miami Stadion, C csoport)

Skócia–Brazília (Miami Stadion, C csoport) Június 25. csütörtök 0:00 Marokkó–Haiti (Atlanta Stadion, C csoport)

Marokkó–Haiti (Atlanta Stadion, C csoport) Június 25. csütörtök 3:00 Csehország–Mexikó (Azteca Stadion, A csoport)

Csehország–Mexikó (Azteca Stadion, A csoport) Június 25. csütörtök 3:00 Dél-Afrika–Dél-Korea (Monterrey Stadion, A csoport)