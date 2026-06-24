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Foghatják a fejüket a rajongók: lehetetlen helyzetbe hozza őket a foci-vb

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors program
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 09:30
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Sokakkal kiszúrtak a szervezők. Mutatjuk a foci-vb mai programját.

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, a döntőig azonban még egészen július 19-ig kell várnunk. Sajnos ahogy telik az idő, úgy sűrűsödnek be az események, ami miatt most a rajongók foghatják a fejüket. Eddig sem volt épp leányálom főleg kis hazánk rajongói számára, hogy néha magyar idő szerint hajnal 3-kor vagy 5-kor tartottak mérkőzést, de ami most jön, az még kegyetlenebb: nem elég ugyanis a lehetetlen időpont, de még párhuzamosan is zajlanak majd a foci-vb meccsei, így a drukkereknek dönteniük kell, melyik mérkőzést követik élőben.

Jól kiszúrtak a foci-vb szervezői a drukkerekkel
Jól kiszúrtak a foci-vb szervezői a drukkerekkel: egyszerre több meccset rendeznek meg
Fotó: Middle East Images via AFP

Mutatjuk a foci-vb mai programját

  • Június 24. szerda 21:00 Svájc–Kanada (BC Place, B csoport)
  • Június 24. szerda 21:00 Bosznia-Hercegovina–Katar (Seattle Stadion, B csoport)
  • Június 25. csütörtök 0:00 Skócia–Brazília (Miami Stadion, C csoport)
  • Június 25. csütörtök 0:00 Marokkó–Haiti (Atlanta Stadion, C csoport)
  • Június 25. csütörtök 3:00 Csehország–Mexikó (Azteca Stadion, A csoport)
  • Június 25. csütörtök 3:00 Dél-Afrika–Dél-Korea (Monterrey Stadion, A csoport)

Ide kattintva lehet megnézni a foci-vb teljes programját, illetve követni a legfrissebb eredményeket, ide kattintva pedig a vb egyéb híreit lehet elolvasni.

 

 

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