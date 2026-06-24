Foghatják a fejüket a rajongók: lehetetlen helyzetbe hozza őket a foci-vb

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, a döntőig azonban még egészen július 19-ig kell várnunk. Sajnos ahogy telik az idő, úgy sűrűsödnek be az események, ami miatt most a rajongók foghatják a fejüket. Eddig sem volt épp leányálom főleg kis hazánk rajongói számára, hogy néha magyar idő szerint hajnal 3-kor vagy 5-kor tartottak mérkőzést, de ami most jön, az még kegyetlenebb: nem elég ugyanis a lehetetlen időpont, de még párhuzamosan is zajlanak majd a foci-vb meccsei, így a drukkereknek dönteniük kell, melyik mérkőzést követik élőben.
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