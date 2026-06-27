Most kezdődik a neheze: íme a foci-vb hétvégi programja

Június 11-én csoportmérkőzésekkel kezdődött meg a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Vasárnap azonban lezárul az első szakasz, sőt, 28-án este már az első egyenes kieséses meccset is végigizgulhatjuk a foci-vb-n.

Foci-vb: a kanadai drukkerek már a kieséses szakaszban szurkolhatnak

Fotó: Middle East Images via AFP

Mutatjuk a foci-vb hétvégi programját!

Június 27. szombat 23:00 Panama–Anglia (L csoport, New Jersey Stadion)

Panama–Anglia (L csoport, New Jersey Stadion) Június 27. szombat 23:00 Horvátország–Ghána (L csoport, Philadelphia Stadion)

Horvátország–Ghána (L csoport, Philadelphia Stadion) Június 28. vasárnap 1:30 Kolumbia–Portugália (K csoport, Miami Stadion)

Kolumbia–Portugália (K csoport, Miami Stadion) Június 28. vasárnap 1:30 Kongói DK–Üzbegisztán (K csoport, Atlanta Stadion)

Kongói DK–Üzbegisztán (K csoport, Atlanta Stadion) Június 28. vasárnap 4:00 Algéria–Ausztria (J csoport, Kansas City Stadion)

Algéria–Ausztria (J csoport, Kansas City Stadion) Június 28. vasárnap 4:00 Jordánia–Argentína (J csoport, Dallas Stadion)

Egyenes kieséses szakasz – a legjobb 16-ba jutásért:

Június 28. vasárnap 21:00 Dél-Afrika–Kanada (Los Angeles Stadion)