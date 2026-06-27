Most kezdődik a neheze: íme a foci-vb hétvégi programja

Június 11-én csoportmérkőzésekkel kezdődött meg a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Vasárnap azonban lezárul az első szakasz, sőt, 28-án este már az első egyenes kieséses meccset is végigizgulhatjuk a foci-vb-n.
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