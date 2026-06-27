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Most kezdődik a neheze: íme a foci-vb hétvégi programja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors program
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 27. 10:30
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Vasárnap véget érnek a csoportmérkőzések. Most jönnek csak az igazán kemény küzdelmek a foci-vb-n!

Június 11-én csoportmérkőzésekkel kezdődött meg a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Vasárnap azonban lezárul az első szakasz, sőt, 28-án este már az első egyenes kieséses meccset is végigizgulhatjuk a foci-vb-n.

Foci-vb: a kanadai drukkerek már a kieséses szakaszban szurkolhatnak
Foci-vb: a kanadai drukkerek már a kieséses szakaszban szurkolhatnak
Fotó: Middle East Images via AFP

Mutatjuk a foci-vb hétvégi programját!

  • Június 27. szombat 23:00 Panama–Anglia (L csoport, New Jersey Stadion)
  • Június 27. szombat 23:00 Horvátország–Ghána (L csoport, Philadelphia Stadion)
  • Június 28. vasárnap 1:30 Kolumbia–Portugália (K csoport, Miami Stadion)
  • Június 28. vasárnap 1:30 Kongói DK–Üzbegisztán (K csoport, Atlanta Stadion)
  • Június 28. vasárnap 4:00 Algéria–Ausztria (J csoport, Kansas City Stadion)
  • Június 28. vasárnap 4:00 Jordánia–Argentína (J csoport, Dallas Stadion)

Egyenes kieséses szakasz – a legjobb 16-ba jutásért:

  • Június 28. vasárnap 21:00 Dél-Afrika–Kanada (Los Angeles Stadion)

Ide kattintva lehet megnézni a foci-vb teljes programját, illetve követni a legfrissebb eredményeket, ide kattintva pedig a vb egyéb híreit lehet elolvasni.

 

 

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