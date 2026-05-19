Agárdi Szilvi terhes? Reagált a pletykákra!

Agárdi Szilvivel kapcsolatban egyre több olyan pletyka látott napvilágot, ami a terhességéről szól. Egy rajongó kommentjére pedig reagált is a tehetséges énekesnő. A pletykák nem voltak alaptalanok, mivel elmondása szerint mostanság olyan ruhákat vesz fel, amikben úgy tűnik, mintha tényleg várandós lenne. Agárdi Szilvi meglepő választ adott a kérdésre.

Agárdi Szilvi nem zárja ki, hogy férjével a gyerekvállalás mellett döntenek (Fotó: Facebook)

Agárdi Szilvi mindent letisztázott

Még nem vagyok terhes. Erre muszáj volt reagálnom, mivel annyian írtátok az előző videómnál, hogy látjátok, hogy jön a kis jövevény. Az igazság az, hogy most is egy fehér ruha van rajtam és ezek aljas dolgok, hogy mindent megmutat

– tisztázta le videójában a látássérült énekesnő.

Bár jelenleg nem várandós Szilvi, de nem zárja ki, hogy a jövőben a gyerekvállalás mellett döntenek párjával. Az ő kapcsolatuk eltér a szokásostól, mivel már az első randijuk is furcsára sikerült. „Amikor mi ismerkedtünk Gergővel, az első randink helyszíne a Csodák Palotája volt. Emlékszem, hogy borzasztó erősen kisminkeltem magam, nyilván nem láttam, hogy hogy néz ki, de nagyon tetszeni akartam neki. Elmentünk, és mindenféle játék volt, volt egy csomó, ami hangot is adott, nagyon érdekes volt” – árulta el Szilvi.

Agárdi Szilvi férje korábban egyértelművé tette, hogy nem szeretne gyereket (Fotó: Facebook)

Agárdi Szilvi ruhája becsapta a rajongókat

Ha nem csont lapos a hasam, hanem mint a felvétel előtt is ettem, akkor már megmutatja azt az egy centis hasat is egy testhez álló fehér ruha. Viszont ha gyerekünk lesz Gergővel, akkor majd úgyis szólni fogunk

– jelentette ki az énekesnő.

Szilvi kapcsolata stabil lábakon áll, így nem kizárt, hogy a közeli jövőben tényleg a gyermekvállalás mellett döntenek. Ami csak azért lenne nagyon meglepő, mivel korábban Palik László podcast műsorában Szilvi férje komolyan ellene volt a közös gyereknek.

Szilvi ugye nem látná, hogy hová esne a gyerek, vagy éppen mi esne rá, én pedig nem tudnék mindig mellette lenni és figyelni. Kicsit úgymond majdnem egy gyilkosság lenne a részéről…

– szögezte le akkoriban Czerődi Gergő.