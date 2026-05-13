Napvilágra került az MLS fizetési listája

A veterán Lionel Messi egymaga majdnem annyi fizetést kap az Inter Miamitól, mint az észak-amerikai profiliga (MLS) hivatalos jövedelemlistáján utána következő három labdarúgó (Szon Hungmin – Los Angeles FC, Rodrigo De Paul – Inter Miami, és Hirving Lozano – San Diego) együtt. A játékosok szervezetének közlése szerint a 38 éves argentin világbajnok alapfizetése 25 millió dollár (7,7 milliárd forint), a garantált jövedelme pedig 28,3 millió dollár (8,7 milliárd forint). A 10-es toplistára ugyan nem fértek föl, de az amerikai bajnokság magyar sztárjait, Gazdag Dánielt és Sallói Dánielt is megbecsülik a Columbus Crew-nál illetve a Toronto FC-nél.

Lionel Messi és Gazdag Dániel (jobbra) párharca egy Columbus Crew-Inter Miami MLS-meccsen

Fotó: Getty Images

Ami Messi valós bevételei illeti, a fenti összegeknél sokkal többet kaszál: a játékos és a klubja közötti megállapodáson túl (ezek szerepelnek az MLS fizetési listáján), harmadik féllel kötött reklámszerződésekkel évente akár 130 millió dollárral (40 milliárd forint) is gazdagodhat a Miami zsenije – derült ki a Transfermarkt cikkéből.

Gazdag és Sallói is az MLS-klubjaik ászai között

Ami pedig az MLS magyar ászait illeti, a 30-szoros válogatott Gazdag Dániel a Columbus harmadik legjobban fizetett futballistájaként 2,647,635 dollárt (811 millió forint), Sallói Dániel pedig az ötödik torontóiként 1,343,333 (412 millió forint) keres évente az MLS fizetési listája szerint.