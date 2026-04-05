Csapás, csapás hátán: megszólalt a szenvedő Schumacher

Hiába igyekezett lebeszélni őt a nagybátyja, Ralf Schumacher, mégis nekivágott az észak-amerikai Indycar autóverseny-sorozatnak Mick Schumacher. A korábbi Forma-1-pilóta mérlege egyelőre gyászos: egymás után kapja a pofonokat a tengerentúlon.

Mick Schumacher IndyCar-karrierje eddig gyászos eredményeket hozott

A két hét múlva esedékes kaliforniai (Long Beach) futamig igyekszik összeszedni magát és a gondolatait a 27 éves "kis Schumi". Nem csoda: az első IndyCar-versenyén már az első körben, négy kanyar után karambolozott – sovány vigasz, hogy nem tehetett róla –; aztán második próbálkozásra a 18. helyen ért célba (akkor egy techikai probléma hátráltatta); harmadikra 22. helyezett lett; a legutóbbi, negyedik futamát pedig a 24. helyen zárta.

Mick Schumacher tökutolsó az Indycarban

A hétszeres F1-világbajnok Michael Schumacher fia négy verseny után tökutolsó (25.) az összetettben.

– Ez egy új sorozat, új környezet számomra. Ez egyben azt jelenti, hogy egy csomó dolgot először tapasztalok és tanulok meg, és az IndyCarban sok inormációt először gyűjtök be. A nyomás mindig is végigkísérte a pályafutásomat és a versenyzésemet. Úgy érzem, minél nagyobb nyomás helyeződik rám, annál jobb leszek. Az emberek kívülről megpróbálnak extra nyomást gyakorolni rám, de végeredményben soha nem fognak tudni akkorát, amekkorát én gyakorolok saját magamra – elmélkedett Mick Schumacher, aki amondó: igyekszik az F1-hez képest minden újdonsághoz és különbséghez hozzászokni, és a lehető leggyorsabban beletanulni az új versenysorozatába.

– Az a legfontosabb, hogy mindig jól érezzem magam, amikor beülök az autóba. Mindennek természetesen és könnyedén kell mennie, hogy ne kelljen túl sokat gondolkodnom azon, mit csinálok, hanem inkább azzal foglalkozhassak, hogy mit kell tennem a minél gyorsabb haladás érdekében – fogalmazta meg a legfontosabb feladatát Michael Schumacher fia.