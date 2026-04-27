Michael Schumachert hátba támadta a barátja, brutális sárdobálás indult

Attól kapott mélyütést a 2013-as síbalesete óta ápolásra szoruló Michael Schumacher, akitől végképp nem számíthatott rá: egykori főnökéből lett jó barátja, az őt mindmáig látogató Jean Todt állt elő a minap egy régi történettel. A Ferrari korábbi igazgatója egy podcastben elárulta, hogy Schumi 1997-ben szándékosan ment neki legfőbb riválisának, Jacques Villeneuve-nek, majd 2006-ban a monacói időmérőn is direkt "parkolt le" Fernando Alonso előtt – és a büntetések mindkétszer a bajnoki címébe kerültek. A 80 éves francia F1-szakember szerint a hétszeres világbajnok egyszerűen nem tudta, hogyan kell csalni, így "valahányszor kicsúszott a kezéből az irányítás, nagyon komoly árat fizetett érte".

Michael Schumacher (jobbra) mellett Jean Todt, mögöttük Willi Weber 2006-ban

Ha Todt jóindulatúlag is mondta mindezt Schumacherről, a Forma-1 legendája mindig is tagadta a fenti esetek szándékosságát. A felfedezője, két évtizeden át menedzsere és mentora, Willi Weber védelmébe is vette a jelenlegi állapotában a vádak ellen tehetetlen expilótáját.

Michael Schumacher mentora rég nem beszél Todttal

Alig találom a szavakat. Miért mondott ilyesmit?! Főleg Michael jelenlegi nehéz helyzetében

– kapta fel a vizet a 84 éves Weber, miután tudomást szerzett Jean Todt megnyilatkozásáról. – Aki ismeri Michaelt, az tudja, hogy nem volt benne rosszindulat. Kemény, de szükséges manővert hajtott végre, hogy megvédje a pozícióját és a lehetséges győzelmét. Láttunk már annál sokkal hevesebb manővereket is vb-címért csatázók között, gondoljunk csak Ayrton Sennára Alain Prost ellen.

Ami pedig az Alonso előtti kicsúszását illeti a monacói időmérőn, Weber így reagált a szándékosság vádjára:

– Egy hétszeres világbajnok talán nem hibázhat? Olyan régen történtek már ezek, azóta alaposan ki is elemezték mindkettőt. Visszamenőlegesen tisztára akarja mosni magát valamiért? – tette fel a költői kérdést Jean Todt mostani, váratlan kijelentései apropóján Schumacher egykori menedzsere.

Willi Weber egyébként elárulta az általa "kis Napoleon"-ként emlegetett francia sportvezetőről, hogy éppen Schumi 2013-as, csaknem végzetes síbalesete és koponyasérülése után megszakított vele minden kapcsolatot.