„Mindannyiuknak ki kell költözni” - Schumacher barátja elárulta, eladó a luxusvilla

A halál küszöbéről nemrég visszatérve, 83 évesen sem rest új fejezetet kezdeni az életében Willi Weber. Noha anno Claudia Schiffer és Naomi Campbell szupermodellek is az ügyfelei közé tartoztak, leginkább a Forma-1-legenda Michael Schumacher felfedezőjeként, 22 éven át (1988-2010) menedzsereként, sőt mentoraként és atyai jóbarátjaként ismert német üzletember javában árulja a stuttgarti luxusvilláját.
"Mr. 20 Százalék" (a gúnyneve a Schumacher jövedelmeiből kikanyarított jutalékaira utal) két-három éve majdnem belehalt súlyos betegségébe. Sokáig kórházi intenzív osztályon ápolták, 25 kilót fogyott, szélütése után lábra sem tudott állni és csak ópiátokkal bírta ki a posztherpeszes fájdalmait. Aztán valamelyest újra rendbejött és most igyekszik rendezni a zűrös magánéleti helyzetét: miközben még nem vált el 81 éves feleségétől, Heiditől, aki a villa melléképületében lakik, már rég új szerelmével, Heike Geisslerrel él együtt. Ha Webernek sikerül eladnia a villát, az 57 évig mellette állt asszonynak is ki kell költöznie hajdani álomotthonukból.
– Ki kell költöznie, mindannyiunknak ki kell, ezt ő is tudja. El akarom adni, csodálatos ház, 15 millió eurót (5,8 milliárd forint – a szerző) akarok kapni érte. Pedig 22 millióra becsülik az értékét. Sajnos mégsem egyszerű vevőt találni rá. Rossz a nemzetközi helyzet, na igen, ez sosem ideális időpont a házeladásra – mondta Weber a Bildnek, egyben ostobaságnak nevezte, amikor azt firtatták, hogy pénzszűkében árulja-e a luxusingatlant, amelyet egy online portálon sokkal kevesebbért, 11,9 millió euróért (4,6 milliárd forint) hirdetnek.
– Hozzám költözik Frankfurt környékére, úgyis az idő nagy részében ott lakik nálam – árulta el a terveikről Willi Weber 32 évvel fiatabb élettársa, Heike. – Szeretem őt és gondoskodom róla. Ő a legnagyobb örömöm.
A hétszeres F1-világbajnok autóversenyző, Michael Schumacher pályafutását a 2006-os – első – visszavonulásáig mintegy 500 millió eurót (192 milliárd forint) keresett az ügyeit intéző Weber segítségével, aki Schumit 19 évesen vette a szárnyai alá, a bevételei ötödéért cserébe. Miután tanácsai ellenére a német pilóta 2010-ben három (összehasonlíthatatlanul kudarcosabb) szezonra visszatért a Mercedesnél, addigi mentora átadta a menedzseri feladatokat a sajtókapcsolatokért felelt Sabine Kehmnek, aki azóta is a Schumacher-család mindenese. Többek között ő vigyázza, hogy a nyilvánosság ne tudja meg, milyen Schumacher állapota. A 2013-as síbalesete és koponyasérülése óta ápolásra szoruló világsztár felesége, Corinna Schumacher azóta sem engedi férje közelébe az egykori jó barátot, mert Willi Weber a történtek hallatán nem sietett egyből a kórházhoz.
