„Katasztrófa volt” – Verstappen szerelme kitálalt az első éjszakájukról

Kelly Piqué lassan tíz éve él boldog párkapcsolatban Max Verstappennel, de most elárulta a nála közel kilenc évvel fiatalabb élettársáról: nem indult zökkenőmentesen a szerelmük. A háromszoros Forma-1-világbajnok brazil Nelson Piquet lánya a közösségi oldalán fedte fel a négyszeres győztes Verstappennel közös hálószobatitkát.



Kelly Piqué és a közel 9 évvel fiatalab Max Verstappen 2016 óta alkotnak boldog párt, tavaly májusban kislányuk is született

Fotó: Getty Images

A brazil modellt azóta is sokan kritizálják a korkülönbségük miatt. Amikor összejöttek, Kelly már 27 éves volt és az orosz F1-pilótától, Danyiil Kvjattól született kislányát, Penelopét nevelte – Verstappen pedig alig töltötte be a 19-et.

Hálószobatitokra utalt Max Verstappen párja

A május óta már kétgyerekes anyuka (akkor hozta világra a kis Lilyt) most egy Instagram-trend miatt 2016-os képeket posztolt, közöttük egy Verstappennel közös fotójukat a megismerkedésük évéből.

Kelly Piqué 2016-os emlékképeit az alábbi posztjára kattintva nézegetheted:

"Találkoztam egy sráccal, és már másnap azt mondta, hogy én vagyok élete szerelme. Nem is sejtettem, hogy tíz évvel később már szerelmünk ötödik évfordulónkat fogjuk ünnepelni, és lesz egy tökéletes kislányunk. Azon az éjszakán nem történt köztünk semmi varázslatos, de érezni lehetett valamit a levegőben" – fűzte hozzá Kelly Piqué, majd miután több hozzászólásban is a részletekről fagatták utóbbival kapcsolatban, elárulta:

Azt mondanám, hogy teljes katasztrófa volt

– válaszolta Verstappen élettársa az első éjszakájukról, nevetős hangulatjelek kíséretében.