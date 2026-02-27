Verstappennek már a szezon előtt beszóltak, sorra támadják a riválisok

Gyakorlatilag nyakunkon a 2026-os Forma–1-es szezon rajtja, hiszen március 7-én és 8-án már a melbourne-i aszfaltcsíkon mérik össze először erejüket a világ legjobb autóversenyzői. Ahogy ilyenkor szokás, már az idény előtt megkezdődött a lélektani hadviselés, néhány hete például a címvédő Lando Norris kerek perec megmondta Max Verstappennek, nyugodtan visszavonulhat, ha nem tetszenek neki az sportág idei változásai. Most ismét a négyszeres holland világbajnok kapott kritikát, ezúttal a Cadillac versenyzőjétől, Valtteri Bottastól.
A veterán finn pilóta a versenytársa egyik pénzügyi döntése kapcsán mondott ítéletet. Szerinte ostobaság, hogy egyes pilótáknak, köztük Verstappennek, saját magánrepülője van, ugyanis szerinte ez már-már pénzkidobással ér fel – írja a GPblog.
Nekem nincs repülőm, mert anyagilag nem látom az értelmét. Sokkal hatékonyabb bérelni, ilyesmikre nem szeretek pénzt pazarolni
– fogalmazott a 36 éves versenyző, aki egy év kihagyás után tért vissza a száguldó cirkuszba.
Max Verstappen 2025 elején egy új, kb. 58 millió euró (több mint 20 milliárd forint) értékű, csúcskategóriás Dassault Falcon 8X típusú magánrepülőgépet vásárolt. A luxusjármű 16 utas szállítására alkalmas és 12000 km-t képes megtenni tankolás nélkül, a karbantartás költségei pedig évi 1,5 és 2,5 millió dollár (480-795 millió forint) között mozognak a repült órák függvényében. Viszonyításképp a holland jelenleg 65 millió dollárt (nagyjából 20 milliárd forintot) tesz zsebre évente.
