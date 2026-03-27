Schumacher lánya lázba hozta a rajongókat, új képeket osztott meg a színfalak mögül

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 09:15
Michael Schumacher gyerekei Texasban is egymást támogatják. Gina Schumacher képei láttán beindultak a Schumi-rajongók.
Gyatrán indult Mick Schumacher szereplése az észak-amerikai IndyCar autóversenysorozatban: a Forma-1-ben hétszeres világbajnok Michael Schumacher 27 éves fia az első futamán mindössze négy kanyar után karambolozott, a másodikon a 18., a harmadikon az utolsó, 22. helyen ért célba. Ez utóbbi alkalommal, Arlingtonban legalább annyi öröme volt a "kis Schuminak", hogy a helyszínen szurkolt neki nővére és sógora, akik Texasban vezetik a család lovasbirtokát.

Gina Schumacher tán még inkább hasonlít F1-legenda édesapjára, mint öccse, Mick
A világbajnok westernlovas Gina Schumacher – aki férje, Iain Bethke társaságában a versenyistálló vendégeként szurkolt öccsének – pár nap múltán közzétett egy Instagram-fotógalériát az IndyCar-futamon átéltekről.

„Március egy mozgalmas hónap volt, tele csodálatos pillanatokkal.

Imádtam a pályán töltött időt, és megtapasztalni az első IndyCar-versenyemet

– kommentálta a színfalak mögött készült képeit a 2013-as síbalesete óta ápolásra szoruló Michael Schumacher lánya.

Michael Schumacher lánya tiszta apja

"Mennyire hasonlítasz édesapádra!";

"Hihetetlen, mintha apádat látnánk, ugyanaz a mosolyotok";

"Mindkettőtökre nagyon büszke lehet Schumi";

"De szép, hogy így összetart a család és támogatjátok egymást Mickkel" – sorjáznak tucatjával az ilyen és ezekhez hasonló hozzászólások a lelkes Schumacher-rajongóktól.

 

 

