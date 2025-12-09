Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Nélküle nem folytatom" - Sírva búcsúzik Verstappen főbizalmasa

Max Verstappen
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 15:48
Red BullForma-1
A 2025-ös világbajnoki csata elvesztése után a Red Bull négyszeres világbajnoka újabb kihívással szembesül. Két fontos személy is eltűnhet Max Verstappen mellől.
Max Verstappen mindössze két ponttal csúszott le a 2025-ös Forma-1-es világbajnoki címről Lando Norris mögött, és a sors különös iróniája, hogy a kudarccal felérő második hely után azonnal elveszítheti két legfontosabb bizalmasát. Miközben az elmúlt hónapokban a holland pilóta parádésan szerepelt, a háttérben csapata komoly változásokat hajt végre. Verstappen pályafutásának két meghatározó alakja, a csapat tanácsadójaként dolgozó Helmut Marko, valamint versenymérnöke, Gianpiero Lambiase – ismertebb nevén GP – is távozhat a 28 éves klasszis mellől.

Max Verstappen 2025-ben nem volt képes elódítani ötödik világbajnoki címét
Max Verstappen 2025-ben nem volt képes elhódítani ötödik világbajnoki címét - Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

Helmut Marko kulcsszerepet játszott abban, hogy Verstappen a Red Bull színeiben versenyez: ő szerződtette a fiatal tehetséget a Junior-csapathoz, és részben neki köszönhető, hogy a holland 2015-ben, mindössze 17 esztendősen bemutatkozhatott a Forma-1-ben, amivel a sportág történetének legfiatalabb versenyzőjévé vált.

Úgy hírlik, hogy az energiaital-gyártó cég vezetői már jó ideje elégedetlenek a 82 éves szakemberrel, aki időnként olyan nyilatkozatokat tesz, amelyek miatt a csapatnak később hivatalosan kell bocsánatot kérnie.

Verstappent komoly ütés érheti

Marko esetleges távozása aligha rengeti meg Verstappent, egészen más azonban a helyzet Gianpiero Lambiase kapcsán. A hírek szerint a versenymérnök más feladatkört kaphat a csapaton belül, így a jövőben nem ő közvetítené a kulcsfontosságú információkat a holland pilóta felé a rádión.

Max Verstappen és versenymérnöke(balra) a sporton kívül is jó barátok
Max Verstappen és versenymérnöke(balra) a sporton kívül is jó barátok - Fotó: Mark Thompson

A találgatások azután kaptak szárnyra, hogy a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj leintése után az olasz szakember könnyekben tört ki. Verstappen és GP legendásan jó viszonyban vannak, sőt a négyszeres világbajnok korábban kijelentette, hogy barátja nélkül nem hajlandó versenyezni.

Mondtam neki, hogy nélküle nem folytatom. Amint ő abbahagyja, én is abbahagyom

– fogalmazta meg évekkel ezelőtt a holland klasszis, aki a világbajnoki cím elvesztése után is elsősorban Lambiase miatt aggódott.

Természetesen ő a versenymérnököm, de a barátomnak is tekintem. Rengeteg érzelmes pillanatot és fantasztikus eredményt éltünk át közösen. Tudom, hogy a leintés után ő is elérzékenyült. Már nagyon várom, hogy elhagyjam a pályát és beszéljek vele, mert ez az időszak neki sem volt könnyű

– nyilatkozta a 2025-ös szezon ezüstérmese.

 

