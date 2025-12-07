Lando Norris véget vetett a Verstappen-korszaknak, ő az F1 idei világbajnoka

Max Verstappen vághatott neki az élről a mindent eldöntő, szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjnak, amelyen 2010 óta először fordult elő, hogy három pilóta is eséllyel szállt harcba a Forma-1-es világbajnoki címért az utolsó futamon. A másik két trónkövetelő, Lando Norris és Oscar Piastri a második, illetve a harmadik rajtkockát foglalta el – ez a felállás pedig Norris bajnoki elsőségét vetítette előre, így a Red Bull négyszeres világbajnokának némi szerencsére is szüksége volt.
A rajtnál minden a holland versenyző forgatókönyve szerint történt: Verstappen magabiztosan megtartotta a vezetést, miközben Piastri gyorsan túljutott Norrison. Azonban az utóbbinak még egy pozíciót el kellett volna veszíteni Verstappen ötödik világbajnoki címéért. A Ferraris Charles Leclerc egy darabig komoly fenyegetést jelentett Norris számára, néhány határozott előzési kísérlettel is próbálkozott, ám végül nem tudta tartani a brit tempóját.
Az 58 körös verseny során Norris dobogója igazából egyszer sem forgott komoly veszélyben. A Red Bull másik pilótája, Cunoda Juki ugyan igyekezett feltartani őt a kerékcseréket követően, de nem zavarta meg érdemben a McLaren versenyzőjét.
Verstappen ugyan behúzta a futamgyőzelmet Oscar Piastri előtt, de Norris egyszer sem ingott meg és megőrizte harmadik helyét. Ezzel a rajt előtt meglévő 12 pontos előnyéből kettőt megőrzött – éppen eleget ahhoz, hogy világbajnok legyen, és letaszítsa trónjáról holland riválisát.
