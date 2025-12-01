Verstappen, Norris, vagy Piastri? Ezen múlik, ki lesz a világbajnok

Max Verstappen nyerte a hétvégén a Forma-1-es Katari Nagydíjat, így az idény utolsó futamán, Abu-Dzabiban dől majd el, ki lesz a 2025-ös év világbajnoka. A Red Bull négyszeres vb-győztese mellett a McLaren két pilótája, Lando Norris és Oscar Piastri száll harcba a trófeáért. A tabellát jelenleg Norris vezeti, Max Verstappen a mostani győzelmével 12 pontra csökkentette a lemaradását, míg a Katarban második helyen beérkező Piastri 18 pontot szerzett, így 14 ponttal van lemaradva a csapattársához képest. Jelen állás szerint tehát még mind a hármuknak van esélye a világbajnoki cím elnyerésére - mutatjuk, ehhez milyen helyezést kell elérniük a szezonzáró Abu-Dzabi futamon!

Max Verstappen győzelmével három pilóta is esélyes lett a világbajnoki címre / Fotó: AFP

Így lehet világbajnok Lando Norris

Jelen pillanatban továbbra is Norris vezeti a tabellát 408 ponttal, utána jön Verstappen 396 ponttal, majd Piastri 392 ponttal. A legnagyobb kihívó tehát Verstappen, azonban, ha a brit pilóta a szezonzáró futamon a legjobb háromban végez, a riválisai helyezésétől függetlenül is ő lesz a világbajnok.

Így lehet világbajnok Max Verstappen

Amennyiben Lando Norris dobogós helyen ér célba, Verstappen esélyei a vb-győzelemre elszállnak - azonban, ha a brit negyedik, ötödik, hatodik, esetleg hetedik helyen végez, abban az esetben a Red Bull pilótájának mindenképp nyernie kell, hogy sorozatban ötödik alkalommal megszerezze a világbajnoki címet. Ha Norris a nyolcadik helyen ér célba, Verstappennek elég a második helyen beérkeznie. Amennyiben viszont Norris kilencedik vagy még rosszabb helyezést ér el, Verstappennek legalább harmadiknak kell lennie. Ha a birt pilóta nem szerez pontot a szezonzárón, a holland pilótának elég egy negyedik helyezés is, de csak ha Oscar Piastri nem végez előtte. Ötödik vagy az alatti helyezettként pedig nincs esélye a vb-címre a Red Bull versenyzőjének. Mivel Piastri mindössze két ponttal van lemaradva a hollandtól a bajnokságban, Verstappennek biztosítania kell, hogy ne Piastri nyerje meg a versenyt, ha Norris a nyolcadik helyen végezne, illetve az első vagy második helyen, amennyiben Norris kilencedikként, vagy az alatti helyezettként érne célba.