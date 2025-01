Noszály Sándor eltűnése: fontos dolog derült ki a pszichiátrián kezelt hírességről

Bár a barátok, sőt az egész ország egy emberként aggódott Noszály Sándor mentális egészségéért, az egykori Nagy Ő az utóbbi napokban a legközelebbi ismerőseinek sem veszi fel a telefont, és a közösségi médiában sem ad magáról életjelet. Nem tudni, milyen körülmények között várta a karácsonyt, sőt, azt sem, hogy hol köszöntött rá a 2025-ös esztendő.

Senki sem tudja, hol lehet Noszály Sándor (Fotó: MW archív)

Az egykori teniszező még tavaly ősszel kezdett el roppant aggasztóan viselkedni, az RTL verekedős műsorában például teljesen összefüggéstelenül beszélt a kamerák előtt. Pár nappal később már az Egyesült Államokból adott magáról hírt, ám videó, bejegyzései egyre riasztóbbá váltak: úgy tűnt, Sándor kezdi elveszíteni a valóságot. Végül a tengerentúlon le is tartóztatták, majd a testvére hazahozatta, így került Budapesten az egyik neves pszichiátriára.

A teniszező testvére, Andrea már amikor öccse jó kezekben volt, közleményt adott ki. Mint kiderült, Noszály Sándor komoly mentális betegséggel, bipoláris zavarral küzd, kezelését szakorvosok irányításával azonnal megkezdték. Azt is elmondta, hogy Sanyi egy kifejezetten kritikus időszakát élte át azokban a napokban, ez váltotta ki a rohamszerű ámokfutást. Egy hónap után végül a korábbi teniszcsillag elhagyhatta a pszichiátriát, sikerült újra beállítani a gyógyszereit, családja körében folytatta a gyógyulást. A magát már jobban érző korábbi Nagy Ő még az Instagramján is életjelet adott, de aztán újra köddé vált, senki sem tudja, mi lehet vele.

Noszály Sándor eltűnt.

Egy biztos: Noszály Sándor nem került újra pszichiátriára

Eddig mindenki csak találgatott, ám a Bors birtokába jutott információk alapján egy dolog biztos: Noszály Sándor nem tért vissza abba a jó hírű intézménybe, ahol korábban kezelték.

− Az édesanyám karácsonykor került be abba az intézménybe, ahol korábban Noszály Sándort is kezelték, még az ősz folyamán. Mivel anyukámat rendszeresen látogattam, hallottam is a folyosón, hogy beszéltek róla, emlegették, hogy korábban ott volt.

A kezelése azonban véget ért, és Sándor tudomásom szerint azóta sem tért vissza az osztályra.

Én legalábbis egyszer sem találkoztam vele, pedig több napon át töltöttem órákat a kórházban. Bízom benne, hogy már jobban van, csak igyekszik elzárkózni a nyilvánosság elől és csak magára koncentrál – árulta el a Borsnak egy neve elhallgatását kérő informátor.