Fizikai és mentális egészség szenior korban

Az Olajág Otthonok egyik legfontosabb célkitűzése a lakók fizikai és mentális egészségének megőrzése. A hagyományos klubfoglalkozások (sakk, kártya, irodalmi stb.) mellett ezért nagy hangsúlyt fektet az élethosszig tartó tanulás lehetőségére is. A Senior Akadémiai előadások mellett, melyet egyetemi oktatók, szakemberek tartanak, sikerrel működnek az Olajág Tanulószobák is, ahol a lakók – aktív életükben pedagógusok, zenészek stb. – segítséget nyújtanak a fiatalabb generációnak a tanulásban. A közös munka már tevőlegesen is megmutatkozik, zongorázni egyre jobban tudó fiatal, vagy éppen matematikából sokkal jobb jegyet elérő diák képében. Természetesen a fiatalabb korosztálynak is van mit tanítania, az Ismerkedjünk a kütyükkel! - program keretében a diákok mutatják meg az idősebb generációnak, hogyan működnek az okostelefonok és laptopok funkciói, az internet és még sok technikai újdonság.

A senior sportprogramok keretében egyre többen gyalogolnak, bekapcsolódva a Monspart Sarolta által megálmodott és megalapított Országos Gyalogló Idősklub hálózatba. Gyarapodik a nordic walking botokat használó szeniorok száma, akiket tanult nordic walking instruktoraink segítenek.

Az egyensúlytorna foglalkozások segítenek az időseknek abban, hogy lehetőség szerint elkerüljék az eséseket.

Elkezdett hódítani a francia eredetű petanque golyójáték is, elsősorban a szenior korú férfiak körében, de hölgyek is szívesen játszanak, olykor szurkolnak.

A fontos a mozgás, minél gyakrabban, változatosan, szórakoztató módon, jó társaságban.

Flash mob Fotó: olajagotthonok.hu

Mind a fizikai, mind pedig a mentális egészségre jó hatással van a különböző generációk együttműködése, rendszeres találkozói. Legyen szó akár néhány hónapos babák ringatásáról, bölcsődéseknek történő mesélésről vagy óvodásokkal való kézműveskedésről, éneklésről, minden résztvevő sokkal többet visz magával az élményeknél. Nyomot hagynak maguk után egymás lelkében. Az ő találkozásaik teszik igazán valóságossá az emberi lét folytonosságát.

Ami igazán fontos a fizikai és mentális egészség megőrzésére való törekvésben: legyünk sokat társaságban, tanuljunk és tanítsunk, mozogjunk, érezzük, hogy fontosak és értékesek vagyunk önmagunk és mások számára.