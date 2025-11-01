Veszélyes megenni az almamagot? Szakértők árulják el a megdöbbentő igazságot

Sok almarajongó nem áll meg a csutkánál: a gyümölcs ezen részét és az almamagokat is megeszi. Ez a szokás alapvetően nem okoz gondot, és komolyabb egészségügyi kockázata sincsen amíg nem lépünk át egy bizonyos határt. A szakértők szerint ugyanis nem mindegy, milyen mennyiségű mag jut be a szervezetünkbe.

Érdemes a mindennapokban ezt a gyümölcsöt fogyasztani, az almamagot azonban inkább kerüljük

Fotó: fongbeerredhot

Kockázatos lehet az almamag elfogyasztása

Az alma első számú előnye, hogy kifejezetten gazdag rostban, ezért a gyerekektől kezdve az idős korosztályig mindenki számára tökéletes emésztést támogató és anyagcsere-folyamatokat segítő nassolnivaló lehet a mindennapokban. A gyümölcs héja azonban okozhat kellemetlen tüneteket, például puffadást az arra érzékenyeknél, az almamagtól pedig még ennél is problémásabb panaszokat tapasztalhatunk. Az alma magjában ugyanis cián található, amit az apró gyümölcsrészben jelen levő amigdalin nevű vegyület szabadít fel, amikor szétrágjuk. A különféle enzimekkel találkozva ez az anyag hidrogén-cianiddá alakul, ami a toxikológusok szerint kis mennyiségben a felnőttekre nem, de a gyerekekre nézve veszélyes lehet. Szülőként ezért tanácsos megtanítani az apróságokat arra, hogy az alma magját nem szabad elrágni. A magok, ha épségben maradnak, emésztetlenül ürülnek ki a szervezetünkből.

Nem csak az almában található meg A szervezetünkre káros vegyület a népszerű gyümölcsön kívül más csonthéjas termés magjában, például az őszibarackéban, a manduláéban és a szilváéban is jelen van.

Az almamagot elrágva a szervezetünkben veszélyes vegyületek szabadulnak fel

Fotó: Kameliya Boyadzhieva / Shutterstock

A szakértők is egyetértenek a kérdésben

„Az almafogyasztó emberek többségénél nem okoz gondot a teljes gyümölcs megevése, vagyis a húson kívül a héj, a csutka és a magok belakmározása sem, sőt, akár előnyös is lehet a különféle részekben található tápanyagok miatt” – emeli ki Lauren Manaker dietetikus és táplálkozási szakértő a Delish gasztronómiai magazin cikkében. Ám a szakember azt is kihangsúlyozza, amennyiben nagy mennyiségű almamagot fogyasztunk el, az akár mérgezést is okozhat. Egy másik vélemény, az Atlantai Toxikológiai Központ álláspontja szerint ahhoz, hogy valaki komoly ciánmérgezést kapjon, számosítva mintegy 40 alma magját kellene elfogyasztanunk, ami meglehetősen nagy mennyiség.

Változatos tünetek jelenhetnek meg Enyhe fokú mérgezés idején fejfájást, szédülést, furcsa leheletet, hányingert és légzési nehézségeket tapasztalhatunk, komolyabb esetben viszont akár életveszélyes légzésbénulás is kialakulhat.

Néhány mag lenyelése vagy megevése tehát még nem káros, ennek ellenére egyik szakértő sem javasolja, hogy étkezési rutinná váljon az alma teljes egészének elfogyasztása. „A változatos előnyök kiélvezése érdekében inkább az alma lédús és ízletes részeire fókuszáljunk, a magokat pedig felejtsük el” – tanácsolja Manaker.