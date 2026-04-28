Egy brit modell családja rendkívül aggódik, miután eltűnt egy népszerű turista célponthoz tett utazása során Marokkóban. Rachel Kerr tapasztalt utazó, azonban a szállodájából való kijelentkezése óta semmilyen kapcsolatot nem létesített a családjával vagy barátaival.

Rejtélyes eltűnés Marokkóban: nyoma veszett egy népszerű influenszernek, családja kétségbeesetten keresi

Fotó: Illusztráció/Marokkó - Shutterstock/Olena Znak

A 31 éves influenszer üzleti úton tartózkodott a marokkói Agadirban, mielőtt április 25-én nyoma veszett. Az utolsó ismert tartózkodási helye a Caribbean Village Agadir volt – számolt be róla a NeedToKnow.

A skóciából származó Rachel a közösségi médiában megosztott utazási tartalmairól ismert. Kijelentkezése óta még telefonja is ki van kapcsolva. Családja megerősítette a modell eltűnését, unokatestvére, Claire Hill pedig arra kér mindenkit, hogy jelentkezzen, aki bármilyen információval rendelkezik.

Claire így nyilatkozott:

Arra kérünk mindenkit, aki az elmúlt napokban kapcsolatban állt Rachel Kerrrel, illetve bármely marokkói ismerősét, hogy lépjen kapcsolatba velünk, ha bármilyen információval rendelkezik. A családja rendkívül aggódik a biztonságáért. Utoljára a Caribbean Village Agadirban tartózkodott, szombaton kijelentkezett, és azóta nem tudjuk elérni. Kérünk mindenkit, hogy osszon meg bármilyen információt, bármilyen apró részlet is segíthet.

Rachel korábban különböző márkákkal működött együtt online, külföldi utazásokat népszerűsítve, köztük egy októberre tervezett agadiri túrát is. Emellett modellmunkájáról, nyilvános szerepléseiről és publikált szerzőként is ismert.

Marokkói tartózkodása alatt Rachel a közösségi médiában is posztolt a környékről. Az utolsó Instagram-bejegyzése április 13-án született – írja a Daily Star.