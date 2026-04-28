Nem fogta vissza magát: bikinire vetkőzött a Forma-1-es világbajnok exe

Ismét néhány eszméletlenül dögös fotóval kavarta fel az állóvizet Margarida Corceiro, avagy Magui. A gyönyörű portugál modell korábban a regnáló Forma-1-es világbajnok, Lando Norris barátnője volt. A pár egy szakítást követően talált ismét egymásra, így együtt ünnepelték azt is, amikor tavaly év végén a brit pilóta vehette át a világbajnoki trófeát. A boldogság azonban nem tartott örökké, és idén februárban véget vetettek a kapcsolatuknak.

Margarida Corceiro ismét lenyűgözte a rajongóit / Fotó: NurPhoto via AFP

Szakítás ide vagy oda, egy biztos: Magui továbbra is elbűvölően fest, a különböző fotózásokon készült képeket pedig előszeretettel teszi közzé az Instagram-oldalán is, sokak nagy örömére. A szexi modell ugyanis nem egy szégyellős alkat, így a tartalmai közt igen gyakoriak a fehérneműs, vagy éppen bikinis felvételek. Nem volt egy másként a napokban sem, amikor Magui néhány olyan képpel jelentkezett, amelyeken testszínű bikiniben feküdt ki a homokos tengerpartra.

Mutatjuk is a csodaszép Margarida Corceiro legfrissebb fényképeit!

Az egyébként, hogy miként áll egymással Lando Norris és egykori kedvese, egyelőre kérdéses. A McLaren pilótája korábban a versenyzőtársa, Carlos Sainz kérdésére – amolyan mellékesen –, árulta el, jelenleg szingli, azóta viszont ismét együtt látták a párt, a Sporting-Arsenal (0-1) Bajnokok Ligája-negyeddöntőjén, a lelátón, mialatt a jelek szerint igencsak jól érezték magukat egymás társaságában. Így tehát jelenleg még bizonytalan, vajon ismét összejött-e a brit pilóta és portugál modell, vagy csak mint barátok vettek részt az eseményen.