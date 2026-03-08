9 évig várta halott gazdáját – Hachiko és a világ leghűségesebb kutyáinak megható történetei

Hachiko, a krémfehér akita 1923 novemberében született egy Odate melletti farmon, majd 1924-ben került Hideszaburó Ueno professzorhoz, a Tokiói Császári Egyetem oktatójához. A kutya mindennapi rutinja abból állt, hogy reggelente elkísérte gazdáját a tokiói Shibuya állomásra, délután pedig pontosan a vonat érkezésekor ott várta őt.

A hűséges Hachiko, a világ egyik leghíresebb kutyája a Shibuya állomáson 1933-ban.

Fotó: Wikipédia

Örök hűség: Hachiko halálának évfordulóján a világ legodaadóbb kutyái előtt tisztelgünk.

Hachiko halálának évfordulóján a világ legodaadóbb kutyái előtt tisztelgünk. Hősies tettek: a bemutatott ebek hóviharban mentettek életet vagy több ezer kilométert gyalogoltak hazáig.

a bemutatott ebek hóviharban mentettek életet vagy több ezer kilométert gyalogoltak hazáig. Egy életen túl: Skóciától Brazíliáig látunk példát arra, hogy a kutyák a síron túl is őrzik gazdájuk emlékét.

Hachiko a hűség szimbóluma

Ez a szoros kötelék 1925 májusáig tartott, amikor a professzor munka közben váratlanul meghalt az egyetemen egy agyvérzés következtében. Hachiko hiába várta a szerelvényt aznap, gazdája soha többé nem tért haza, ám a kutya a következő kilenc évben, kilenc hónapban és tizenöt napban rendíthetetlenül visszatért az állomásra minden egyes délután.

Hachiko 1935. március 8-án pusztult el, a környékbeliek őszintén meggyászolták a hűséges ebet.

Fotó: Wikipédia

Kitartása eleinte értetlenséget, később viszont hatalmas tiszteletet váltott ki a helyiekből, és miután egy országos lap megírta történetét, a japán hűség nemzeti szimbólumává vált. 1934-ben, még a kutya életében bronzszobrot emeltek a tiszteletére a Shibuya állomásnál, amelynél az avatási ceremónián maga az állat is jelen volt. Hachiko végül 1935. március 8-án pusztult el a Shibuya negyed egyik utcáján. Hamvait gazdája mellé, az Aojama temetőbe helyezték, így haláluk után végül újra találkozhattak.

Hachiko és Ueno professzor sírja a Aojama temetőben.

Fotó: Lombroso - Own work / Wikipédia

Hachiko szobra ma a Shibuya állomáson látható, de a hűséges kutyának máshol is állítottak emlékművet. Az akita példáján keresztül – a fajta még múzeumot is kapott Japánban, amely előtt szintén áll egy Hachiko szobor – most a történelem más híres kutyáival is megismerkedhetünk, hiszen a japán eb esete nem egyedülálló.

Melyek a világ leghűségesebb kutyái?

Bob Coveiro, Brazília

A brazíliai São Paulo államban új törvényt fogadtak el, amely lehetővé teszi a házi kedvencek családi sírhelybe történő temetését. A jogszabályt egy Bob „Coveiro” (azaz sírásó) nevű hűséges kutya ihlette, aki gazdája halála után tíz éven át a temetőben élt, és a gyászolók vigasztalásával vált helyi jelképpé. A kezdeményezés célja annak elismerése, hogy az állatok a család teljes jogú tagjai, így a közös nyughely megilleti őket.