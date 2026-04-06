BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy üveg kávébabot szomorúan a kezében tartó nő, akinek nehéz a leszokás a kávéról

Így szokhatsz le a kávéról egészségesen

kávé
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 06:45
egészségkoffeinleszokás
Kétféle ember létezik: aki issza a feketét, és aki nem. Előbbi típusnak élete során legalább egyszer biztos célja lesz a leszokás a kávéról, de vajon hogyan lehet azt megtenni anélkül, hogy sokkoljuk a szervezetünket? Eláruljuk.
László Juli
A szerző cikkei
  • Kellemetlen tüneteket okozhat, ha kimarad a szokásos kávé.
  • A hirtelen leszokás megviselheti a szervezetet. 
  • Előre meghatározott lépések segíthetnek az eredményes leszokásban.
  • A koffein komoly folyamatokat indít be a testünkben. 

Aki hozzá van szokva a reggeli kávéhoz, az pontosan tudja, hogy ha valami miatt egy adag kimarad, vagy egyszerűen későbbre tolódik a fekete elkortyolása, kellemetlen tünetek jelentkeznek. A fáradtságon és levertségen túl sokaknál dekoncentráltság és fejfájás alakul ki, ami nemcsak a közérzetet, de a munkavégzést és a napi teendők végrehajtását is hátráltathatja. Egyebek mellett ezért is érdemes tudatosan felépíteni, majd beépíteni a leszokással járó változásokat a mindennapokba, aminek következtében a szervezet fokozatosan alkalmazkodhat az új helyzethez. Alább eláruljuk, miért fontos a leszokás a kávéról, és az hogyan tehető meg egyszerűen, mellékhatások nélkül.

Különböző kávétípusok, amelyek látványától nehéz a leszokás a kávéról
Hosszú idejű koffeinfüggőség után nehéz a leszokás a kávéról, de apró változtatásokkal a változás folyamatos, és könnyebben elviselhető lehet.
Fotó: Rawpixel.com

Hogyan lehet leszokni a kávéról?

A kávéról való leszokás akkor a legsikeresebb és tartható fenn hosszú távon, ha nem hirtelen megvonással, hanem fokozatosan történik, főleg ha nagy dózisban és erősen isszuk a keserű nedűt. Első lépésként tanácsos lehet megfogalmazni, mi a célunk: csupán pár hónapra szeretnénk megválni ettől a szokástól, hogy próbára tegyük magunkat, netán egészségügyi problémák, például gyomorpanaszok vagy magas vérnyomás miatt mondanánk le a feketéről, vagy szeretnénk életmódot váltani, amibe már nem fér bele a kávé?

Gondoltad volna?

A koffeinmegvonás nemcsak fizikai, hanem mentális szinten is hatással van ránk. Amellett, hogy a szervezetünktől megvonunk egy addig naponta adagolt stimulánst, a kávé elkészítése és elfogyasztása köré szerveződő szokást is megtörjük.

Minél több kávét fogyasztunk, annál inkább immunissá válunk, éppen ezért az egyik napról a másikra való leszokás drasztikus, és kellemetlen változást jelenthet a szervezetünknek. A fejfájás és bágyadtság mellett csökkenhet a reakcióidőnk, ingerlékenyebbek lehetünk, visszaeshet a vérnyomásunk, ami miatt gyengeség és szédülés is megjelenhet, sőt az emésztőrendszerünkben is változás állhat be, hiszen a kávé serkenti a bélmozgást. A panaszok enyhítése érdekében célszerű szakaszosan, napról napra csökkenteni a kávé mennyiségét, vagy koffeinmentes verzióra cserélni egy részét.

Fiatal nő, kezében egy kávészemekkel teli üveggel
A kávézást mint szokást célszerű a szervezetünk működéséhez igazítani. 
Fotó: Asier Romero

Leszokás a kávéról hétről hétre

A koffeinről való leszokáshoz léteznek konkrét lépéseket összefoglaló ajánlások, mégis érdemes lehet a saját szükségleteinket és szokásainkat előtérbe helyezni, és azok szerint haladni, akár kikísérletezni, mi az, ami a szervezetünk számára a legjobban működik. A fokozatosság elvével ráadásul enyhíthetjük az elvonási tüneteket. Ehhez:

  • az 1. héten csökkentsük a koffein mennyiségét a negyedére. Ezt megtehetjük úgy, hogy kevesebb feketét öntünk a poharunkba, de jó megoldás az is, ha koffeinmentes verzióval helyettesítjük a normál kávét.
  • a 2. héten ugyanezt az elvet kövessük, ám most már redukáljuk a felére a kávé mennyiségét, illetve 50-50% arányban keverjük a koffeines és mentes feketét.
  • a 3. héten térjünk át a 25-75%-os arányra, majd a 4. héttől kezdődően igyunk 100%-ban koffeinmentes italt – főleg, ha alapvetően szeretjük a kávé ízét, és erről nem szeretnénk lemondani –, vagy helyettesítsük a feketét más reggeli kortyolnivalóval, például olyan kávé helyett használható gyógynövénnyel, mint a cikória, matcha, különféle gyógyteák, vagy langyos citromos víz, hogy megmaradjon maga a szokás.

Mit tesz a koffein a szervezettel?

Miután megiszunk egy kávét, a koffein elkezd felszívódni a véráramban, amelyen keresztül eljut az agyba, ahol blokkolja az adenozin nevű, fáradtságért felelős vegyület hatását, ezért érezzük éberebbnek magunkat. Mindemellett fokozódik az adrenalintermelődés, ami megemeli a pulzust, a vérnyomást és a reakciókészséget. A kávé maximális hatása az elfogyasztást követően 30-60 perccel jelentkezik, a koffein pedig jellemzően 3-6 óra után szívódik fel teljesen a szervezetben.

A leszokás időtartama alatt érdemes több vizet inni, az energiaszintünk megőrzése érdekében ezen kívül ügyeljünk a rostdús táplálkozásra, próbáljunk meg többet mozogni és aludni, továbbá töltsünk minél több időt a szabad levegőn.

Tudj meg még többet a koffeinmentes kávéról és annak hatásáról ebből a videóból:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
