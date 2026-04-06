Michael Schumacher családja óriási örömhírt jelentett be

gina schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 07:15
michael schumachercsikó
Különleges nap jött el Gina Schumacheréknél. 24 óra alatt három kiscsikó született Michael Schumacherék lovasbirtokán.
Nagy boldogság érte Michael Schumacher feleségét és lányát: Corinna és Gina Schumacher texasi lovasbirtokán egyetlen nap leforgása alatt három kiscsikó született.

Michael Schumacher lánya, Gina (jobbra, Corinna asszony mellett) bevallotta: a lovak segítették át a nehéz időszakon
Michael Schumacher lánya, Gina (jobbra, Corinna asszony mellett) bevallotta: a lovak segítették át a nehéz időszakon
Fotó: AFP

Erről a westernlovaglásban többszörös világbajnok Gina vezette amerikai Schumacher-ranch közösségi oldalain posztoltak videót.

"Eseménydús 24 óra volt, amely során három kedves új arcot köszönthettünk" – írták a versenyzésre és eladásra tenyésztő ménesfarm Instagram-oldalán.

Schumacher lánya a lovaglásnak él

Gina Schumacher éppen egy rövidesen a ZDF tévéműsorába kerülő dokumentumfilmben vallott arról, hogy számára a lovak többet jelentenek a kedvenc sportjánál. Különösen akkor segítették át minden nehézségen, amikor a Forma-1-ben hétszeres világbajnok édesapja súlyos síbalesetével 2013 végén örökre megváltozott mindannyiuk élete. Az XCS Ranch-et előző évben, 2012-ben vásárolta meg a család Dallas közelében; a 162 hektáros területen 40 istállót magába foglaló létesítményt immár második éve vezeti Schumi lánya és férje, a korábbi díjlovagló Iain Bethke.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu