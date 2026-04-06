Michael Schumacher családja óriási örömhírt jelentett be

Nagy boldogság érte Michael Schumacher feleségét és lányát: Corinna és Gina Schumacher texasi lovasbirtokán egyetlen nap leforgása alatt három kiscsikó született.
Erről a westernlovaglásban többszörös világbajnok Gina vezette amerikai Schumacher-ranch közösségi oldalain posztoltak videót.
"Eseménydús 24 óra volt, amely során három kedves új arcot köszönthettünk" – írták a versenyzésre és eladásra tenyésztő ménesfarm Instagram-oldalán.
Gina Schumacher éppen egy rövidesen a ZDF tévéműsorába kerülő dokumentumfilmben vallott arról, hogy számára a lovak többet jelentenek a kedvenc sportjánál. Különösen akkor segítették át minden nehézségen, amikor a Forma-1-ben hétszeres világbajnok édesapja súlyos síbalesetével 2013 végén örökre megváltozott mindannyiuk élete. Az XCS Ranch-et előző évben, 2012-ben vásárolta meg a család Dallas közelében; a 162 hektáros területen 40 istállót magába foglaló létesítményt immár második éve vezeti Schumi lánya és férje, a korábbi díjlovagló Iain Bethke.
