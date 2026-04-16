Csak a szája fájt a nőnek: ekkor jött a borzalmas diagnózis

Egy fiatal brit nő, aki két éven át visszatérő szájfekélyekkel küzdött, végül súlyos diagnózist kapott, miután egy csomót fedezett fel a nyelvén. A 25 éves Olivia Donnelly, korábban azt a tájékoztatást kapta, hogy tüneteit valószínűleg legyengült immunrendszer okozza.

A szájában jelent meg a daganat, a nő rémes diagnózist kapott.

A diagnózis derült égből villámcsapásként érkezett

Olivia elmondása szerint a szájfekélyek időről időre megjelentek, és olykor annyira súlyosak voltak, hogy beszélni sem tudott, ami különösen megnehezítette a munkáját, mivel toborzással foglalkozik. A korábbi vizsgálatok és biopsziák nem mutattak ki komolyabb problémát, az orvosok kezdetben nem találtak rosszindulatú elváltozást.

Az idei év elején azonban Olivia egy addig ismeretlen csomót vett észre a nyelve oldalán, ezért ismét orvoshoz fordult. Az újabb biopsziát követően a szokásos, négy-hat hetes várakozási idő helyett már két hét után behívták a kórházba.

Tudtam, hogy rossz hírt fognak mondani. Miért hívnának vissza ilyen gyorsan?

– idézte fel. A rendelőben egy orvos, egy sebész és egy nővér fogadta, ami tovább erősítette benne a gyanút. A vizsgálatok után közölték vele, hogy nyelvrákja van, egy olyan betegség, amely fiatal korban rendkívül ritkának számít. Az első kérdése az volt az orvosokhoz:

Ez meg fog ölni?

Kezdetben úgy tűnt, hogy elegendő lehet egy kisebb beavatkozás, azonban további vizsgálatok kimutatták, hogy a daganat súlyosabb, mint gondolták. Az orvosok végül azt közölték vele, hogy a nyelve mintegy 40 százalékát el kell távolítani, és azt az alkarjából vett szövettel rekonstruálják. Emellett több gyulladt nyirokcsomót is eltávolítanak. A műtét várhatóan 10-12 órán át tart majd, és a felépülési idő körülbelül hat hónap lesz. Olivia számára ez azt jelenti, hogy újra kell tanulnia beszélni és enni.

Az életem gyakorlatilag fél évre leáll, a nyaram teljesen kiesik

– mondta. Hozzátette, hogy nehéz elfogadnia a helyzetet, különösen egy olyan időszakban, amikor épp új otthonba költöznek a párjával.

A diagnózis után Olivia videóban osztotta meg történetét a TikTokon, ahol több ezer megtekintést és több száz támogató üzenetet kapott. Többen arról számoltak be neki, hogy hasonló helyzetből felépültek, ami számára is megnyugtató volt – írja a Mirror.