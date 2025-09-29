Személyiségteszt: a pszichológusok szerint kedvenc kávéd felfedi legmélyebb énedet

A kávé történetéről számtalan szóbeszéd kering, ugyanis máig nem tudni pontosan, hogy feltalálása kinek a nevéhez fűződik. Az ínycsiklandó italról szóló egyik leghitelesebb történethez azonban egészen a 14. századi Etiópiába kell visszamennünk. A legenda szerint ugyanis egy pásztor észrevette, hogy kecskéi felpezsdülnek egy bokron lévő piros bogyótól. Az állattartó ezért elvitte a terméseket a szerzeteseknek, amiből végül főzet készült, azaz az első kávé. Mivel a növény ugyanúgy hatott az emberre, mint az állatokra, a szerzetesek elkezdték rendszeresen fogyasztani, főleg az éjszakai szertartások előtt. Hazánkban feltehetően a 150 éves török megszállás alatt kezdett ismertté válni, azonban csak Buda visszafoglalása után lett igazán népszerű. Mivel a kávét máig óriási rajongás övezi, személyiségtesztünkkel most kiderítheted, mit mond el rólad kedvenc italod!

Személyiségtesztünkkel feltárhatod lelked titkait!

Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

Személyiségteszt: te hogyan iszod a kávét?

A kávé az évszázadok során rengeteg rajongót szerzett magának, de mindenki máshogy szereti: van, aki tejjel, mások tejhabbal, sokan feketén isszák. Azonban belegondoltál már abba, hogy az ízlésed rólad is rengeteget elmond? A kávé ugyanis az identitás, az értékek kivetülése, nem véletlen született már róla annyi szociológiai és pszichológiai tanulmány. Ezért most a tudományt segítségül hívva feltárhatod, mit árul el a személyiségedről kedvenced!

Fekete kávé, eszpresszó, americano és cortado

Általánosságban elmondható, hogy aki a fenti kávék egyikéért rajong, szereti az egyszerűséget és az észszerűséget. Valószínűleg te sem bonyolítod túl a dolgokat és határozott véleményed van mindenről. Nagy magabiztossággal vagy megáldva, aki általában mindenre megtalálja a legmegfelelőbb megoldást.

Latte

Amennyiben a latte szerelmese vagy, nemcsak a koffein vonz, hanem a változatosság is. Legyen szó bármilyen ízesítésről, egy nagyon extrovertált és kommunikatív személyiség vagy, aki imádja a baráti összejöveteleket és nagyra értékeli a szeretteivel töltött időt.

Jeges kávé

Az idő elég hűvösre fordult, mégis a jeges kávéra esett a választásod? Ez azt mutatja, hogy nagyon gyorsan tudsz alkalmazkodni a változásokhoz, spontaneitásod pedig nem ismer határokat. Az életedben fontos szerephez jut a produktivitás, ezért nem ritka, hogy két teendő között szürcsölöd el kedvenc italod.

Szezonális kávék

Te is tűkön ülve vártad már az őszt, hogy végre megkóstolhasd az évszak ízeit? Ha odavagy a szezonális kedvencekért, a sütőtökös verzióktól kezdve a téli mézeskalácsos változatokig, akkor imádod az újdonságokat és az "unalom" szó számodra ismeretlen. Gyakran találod magad nosztalgikus hangulatban, mindemellett pedig boldogsággal töltenek el az élet apró örömei.