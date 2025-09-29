Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy férfi lattét készít magának, aki személyiségtesztünk alapján feltehetően extrovertált

Személyiségteszt: a pszichológusok szerint kedvenc kávéd felfedi legmélyebb énedet

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 08:25
személyiségtesztkávé
Rengetegen rajongunk a meleg, olykor hideg italért, ami még a legborzalmasabb reggeleken is képes mosolyt csalni az arcunkra. A kávé világnapja alkalmából ezért egy érdekes személyiségteszttel készültünk, amelyben kedvenc italod által tárhatod fel lelked legmélyebb titkait.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A kávé történetéről számtalan szóbeszéd kering, ugyanis máig nem tudni pontosan, hogy feltalálása kinek a nevéhez fűződik. Az ínycsiklandó italról szóló egyik leghitelesebb történethez azonban egészen a 14. századi Etiópiába kell visszamennünk. A legenda szerint ugyanis egy pásztor észrevette, hogy kecskéi felpezsdülnek egy bokron lévő piros bogyótól. Az állattartó ezért elvitte a terméseket a szerzeteseknek, amiből végül főzet készült, azaz az első kávé. Mivel a növény ugyanúgy hatott az emberre, mint az állatokra, a szerzetesek elkezdték rendszeresen fogyasztani, főleg az éjszakai szertartások előtt. Hazánkban feltehetően a 150 éves török megszállás alatt kezdett ismertté válni, azonban csak Buda visszafoglalása után lett igazán népszerű. Mivel a kávét máig óriási rajongás övezi, személyiségtesztünkkel most kiderítheted, mit mond el rólad kedvenc italod!

Kávézó lány, aki kitöltötte a személyiségtesztet
Személyiségtesztünkkel feltárhatod lelked titkait!
Fotó: Antonio Guillem /  Shutterstock 

Személyiségteszt: te hogyan iszod a kávét?

A kávé az évszázadok során rengeteg rajongót szerzett magának, de mindenki máshogy szereti: van, aki tejjel, mások tejhabbal, sokan feketén isszák. Azonban belegondoltál már abba, hogy az ízlésed rólad is rengeteget elmond? A kávé ugyanis az identitás, az értékek kivetülése, nem véletlen született már róla annyi szociológiai és pszichológiai tanulmány. Ezért most a tudományt segítségül hívva feltárhatod, mit árul el a személyiségedről kedvenced!

  • Fekete kávé, eszpresszó, americano és cortado

Általánosságban elmondható, hogy aki a fenti kávék egyikéért rajong, szereti az egyszerűséget és az észszerűséget. Valószínűleg te sem bonyolítod túl a dolgokat és határozott véleményed van mindenről. Nagy magabiztossággal vagy megáldva, aki általában mindenre megtalálja a legmegfelelőbb megoldást.

  • Latte

Amennyiben a latte szerelmese vagy, nemcsak a koffein vonz, hanem a változatosság is. Legyen szó bármilyen ízesítésről, egy nagyon extrovertált és kommunikatív személyiség vagy, aki imádja a baráti összejöveteleket és nagyra értékeli a szeretteivel töltött időt.

  • Jeges kávé

Az idő elég hűvösre fordult, mégis a jeges kávéra esett a választásod? Ez azt mutatja, hogy nagyon gyorsan tudsz alkalmazkodni a változásokhoz, spontaneitásod pedig nem ismer határokat. Az életedben fontos szerephez jut a produktivitás, ezért nem ritka, hogy két teendő között szürcsölöd el kedvenc italod.

  • Szezonális kávék

Te is tűkön ülve vártad már az őszt, hogy végre megkóstolhasd az évszak ízeit? Ha odavagy a szezonális kedvencekért, a sütőtökös verzióktól kezdve a téli mézeskalácsos változatokig, akkor imádod az újdonságokat és az "unalom" szó számodra ismeretlen. Gyakran találod magad nosztalgikus hangulatban, mindemellett pedig boldogsággal töltenek el az élet apró örömei.

Az alábbi videó a tudományra támaszkodva mutatja be a kávé jótékony hatásait:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu