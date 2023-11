5+1 figyelmeztető jel, hogy az immunrendszered veszélyben van

Ez az évnek az az időszaka, amikor vagy valamilyen panaszoktól szenvedsz, vagy éppen egy betegségből lábadozol. Azonban, ha úgy tűnik, mintha állandóan meg lennél fázva, vagy influenzás lennél, akkor lehet, hogy az immunrendszereddel van valami gond.

Fotó: unsplash.com

Az immunrendszer különböző szervekből és sejtekből áll, amelyek megvédik a szervezetet a baktériumoktól, vírusoktól és toxinoktól. Alapvetően egy olyan „eszköz”, amely segít megelőzni vagy korlátozni a fertőzéseket, és antitesteket szabadít fel, hogy megtámadja azokat a baktériumokat, amelyek megbetegíthetnek.

Néha azonban a szervezet természetes védelmi rendszere nem a legjobb képességei szerint működik. Íme 5+1 módja annak, hogy kiderítsd, hogy az immunrendszered leépült, plusz még néhány jótanács, hogy mit tehetsz annak érdekében, hogy ismét beindítsd.

1. Nagyon stresszesek vagyunk

Időről időre mindannyian stresszesnek érezzük magunkat, de ha ez egy állandó érzés lesz az életedben, akkor a Penn Medicine szerint lehet, hogy igazából az immunrendszered nincs a helyzet magaslatán.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság jelentése szerint a szervezetünk jól felkészült arra, hogy kis dózisban kezelje a stresszt. Amikor azonban ez a stressz hosszú távúvá vagy krónikussá válik, komoly hatással lehet a szervezetünkre, és akadályozhatja az immunrendszert. Nadia Hasan, a Delancey Internal Medicine orvosa elmagyarázta, hogy mivel „a stressz csökkenti a szervezet limfocitáit, a fehérvérsejteket, amelyek segítenek a fertőzések leküzdésében”, ez azt is jelentheti, hogy jobban ki van téve a vírusok, például a nátha kockázatának.

2. Folyamatosan megfázunk

Ha már a megfázásnál tartunk, észrevetted, hogy gyakran szipogsz és köhögsz, vagy éppen influenzás vagy? A Johns Hopkins Medicine szerint egy átlagos felnőtt évente átlagosan kettő-négy megfázást szed össze. Ennél több pedig már azt jelezheti, hogy az immunrendszered leállt – mondta Dr. Peter Abel, a Central Lancashire-i Egyetem vezető tanára.

Magyarázata szerint ilyenkor a szervezet nem termel elég limfocitát, amelyek a vírusfertőzésekkel szemben antitesteket termelnek. Ennek az lehet az egyik oka, hogy az étrendünk nem biztos, hogy ellát minket a sejtjeink termeléséhez szükséges vitaminokkal, például B12-vel, folsavval vagy cinkkel.

3. Hasi problémáink vannak

Talán nem is gondolnád, hogy a pocakodnak bármi köze van az immunrendszeredhez. De egy 2012-ben végzett kutatás szerint az immunrendszered 70 százaléka a gyomor-bélrendszerben, a bél nyálkahártyában található. Az ott élő jótékony baktériumok és mikroorganizmusok védik a bélrendszert a fertőzésektől, és támogatják az immunrendszert, de alacsony mennyiségük miatt ki van téve a vírusok, a krónikus gyulladások és akár az autoimmun betegségek kockázatának.

Az esetlegesen bevitt toxinok ellen általában harcolnak. Szabályozzák a bejutó tápanyagokat is, így egy legyengült immunrendszer gyomorgörcsökhöz és hasmenéshez vezethet

– magyarázta Dr. Abel. A Penn Medicine szerint a gyakori gázképződés szintén a legyengült immunrendszer egyik tünete lehet.

4. Állandóan fáradtak vagyunk

Ha állandóan fáradtnak érzed magad annak ellenére, hogy rendesen kialudtad magad, az egy újabb piros zászló lehet arra, hogy az immunrendszered leállt. Dr. Hasan szerint csökken az energiaszinted, amikor az immunrendszered küszködik, mert „a szervezeted megpróbál energiát tartalékolni, hogy feltöltse az immunrendszeredet, hogy le tudja küzdeni a baktériumokat”.

5. Gyakran kapunk fertőzéseket

Gyakori fertőzésekkel küzdesz? Ez a fülgyulladástól kezdve a tüdőgyulladáson át az arcüreggyulladásig szinte bármi lehet. Susie Perry, élelmiszerkutató és táplálkozási szakértő elmondta, hogy az ínyed bakteriális fertőzései, a lábgomba és a gyomorrontás is annak jelei lehetnek, hogy gyenge az immunrendszered.

+1 A sebeink lassan gyógyulnak

Amikor égési sérülést, vágást vagy horzsolást szenvedsz, a tested úgy védi a sebet, hogy tápanyagban gazdag vért küld a sérüléshez, hogy segítsen az új bőr regenerálódásában. Ez a gyógyulási folyamat azonban az egészséges immunsejtek meglététől függ, így a sebeidnek tovább tartat a gyógyulása, ha az immunrendszered alul működik.

Van megoldás

Ha fenti tünetek rád is igazak akkor sem kell pánikba esned, a The Sun összeszedett több hasznos tippet is, hogy mivel tudunk egy kis lökést adni az immunrendszerünknek. A lap szerint a következő stratégiák segíthetnek abban, hogy a tested és az immunrendszered is jobban felkészüljön a „környezeti támadások” elhárítására.