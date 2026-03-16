Ez garantáltan nem fog tetszeni! Mutatjuk, mi rejtőzik a fogkeféd sörtéi közt!

Sokan addig használják a fogkeféjüket, amíg a sörték már teljesen szét nem állnak. A szakemberek azonban azt javasolják, hogy háromhavonta érdemes lecserélni a fogkefét, még akkor is, ha első ránézésre nem tűnik elhasználtnak. Erre hívta fel a figyelmet Gyuris Rita, a TikTok kedvenc növényorvosa is, aki egy videóban szemléltette, mi történik valójában a fogkefe sörtéi között.

Fehér réteg a fogkefe sörtéi között Fotó: TikTok/Plantprotecting

Kiderült, hogy mik rejtőznek a fogkefe sörtéi között

„A sörték között látható fehér réteg több dologból is állhat egyszerre” - kezdte a növényorvos. Elmondása szerint ezek között lehetnek a fogkrémből visszamaradó súrolóanyagok, kötőanyagok és más összetevők, sőt akár maga a fogkrém is rátapadhat a sörtékre, ha használat után nem öblítjük le alaposan. A helyzetet az is súlyosbíthatja, ha kemény a víz. Ilyenkor vízkő is lerakódhat a fogkefén, de a fogunkról lesikált ételmaradékok és lepedék is könnyen megragad a sörték között. A növényorvos szerint ez nem csupán esztétikai probléma.

Melegágya lehet a különböző baktériumoknak és gombáknak, mert a párás, meleg környezetben nagyon könnyen szaporodnak. Ha nem tiszta eszközöket használunk a fogtisztításhoz, akkor visszafertőzhetjük a fogunkat a fogkeféből

– figyelmeztetett, hozzátéve: „Idővel a fogkefe sörtéi kopnak, megváltozik a szerkezetük és a rugalmasságuk, ezért már nem lesz olyan hatékony a tisztítás, mint egy új fogkefével.”

Rita mikroszkóp alá tette a használt fogkefét Fotó: TikTok/Plantprotecting

Tehát még ha nem is tűnik koszosnak, minimum háromhavonta érdemes új fogkefét használni, hogy valóban tiszták maradjanak a fogaink.