Sárgás víz folyik a csapból? - valójában egy élőlény az oka

A TikTok kedvenc növényorvosa, Gyuris Rita rendszeresen mutat be érdekes kísérleteket. Többek között szemléltette, hogy mik rejtőznek egy több éve nem takarított klímaberendezésben, vagy letesztelte, hogy mennyire biztonságos dobozos üdítőből inni, de megmutatta azt is, hogy valóságos baktériumtanya lesz a sminkecsetekből, ha nem tisztítjuk rendszeresen. Nemrégiben pedig a csapvíz tesztelésének a folyamatáról készített érdekes videót. Kiderült, hogy mitől lehet sárgás a csapvíz és iható-e ebben a formában.

A csapvíz sárgás színét a vasbaktérium okozza Fotó: TikTok/plantprotcting

„Nézzük meg, hogy a csapvíz milyen vizsgálatokon megy keresztül, mielőtt kijelenthetjük, hogy iható” – kezdte a növényorvos, aki a TikTok videójában szemléltette az első látásra bonyolultnak tűnő vizsgálatokat.

A csapvíz vizsgálatát három fázisra kell osztani:

Kémiai vizsgálatok

mikrobiológiai vizsgálatok

mikroszkópos biológiai vizsgálatok

„A legtöbb esetben nincsenek benne baktériumok. Leginkább a coliform, az E.coli, enterococcus és a pszeudomonasz baktériumokra irányulnak a vizsgálatok” - árulta el a szakember.

Gyuris Rita növényorvos Fotó: beküldött

Baktérium miatt sárgás az ivóvíz

Rita ismertette, hogy a mikroszkópos biológiai vizsgálaton a különböző, algákat, férgeket és vasbaktériumokat keresik a vízben.

Hogyha sárgás színű otthon a víz, akkor a vasbaktériumok miatt látjuk sárgásnak, ugyanis ők festik meg, de ránk nézve nem veszélyesek

– mondta a növényorvos, hozzátéve: „Az algák pedig azokon a területeken tudnak felszaporodni, ahol áll a víz és nincs rendszeresen cserélve. Ilyenek például a víztározók, vagy a különböző vízszűrő eszközök, ha nincsenek megfelelően tisztítva és cserélve.”

A videóban vizsgált víz iható volt. Rita is szokott a csapból inni és azt tanácsolja, hogy senki se féljen a bevizsgált csapvíztől.

A növényorvos videójában szemlélteti a csapvíz tesztelésének a folyamatát: