Leszokás a dohányzásról – A kutatók szerint ez a jó megoldás

A tanulmányt az Oral Nicotine Commission készítette, egy nemzetközi, független szakértői testület, amely a dohányzás kockázatcsökkentésével és az orális nikotintermékek közegészségügyi szerepével kapcsolatos tudományos bizonyítékok elemzésére és bemutatására fókuszál, megismertetve a dohányzás káros hatásait.

A dohányzás káros hatásait a füstmentes nikotintermékekkel mérsékelhetjük?

A testület tagjai nemzetközileg elismert szakemberek a közegészségügy, az orvostudomány, az addiktológia és az egészségpolitika területéről. Az Oral Nicotine Commission munkája során a tudományos kutatásokra, klinikai adatokra és nemzetközi tapasztalatokra támaszkodva vizsgálja a füstmentes nikotintermékek potenciális szerepét a dohányzás okozta ártalmak mérséklésében, a teljes leszokás elsődlegességének elismerése mellett.

A szájüreg állapota nemcsak funkcionális kérdés, hanem közvetlen hatással van az életminőségre és az általános egészségi állapotra is. Az orális betegségek világszerte mintegy 3,5 milliárd embert érintenek, ezzel az egyik leggyakoribb egészségügyi problémát jelentik. A tanulmány adatai szerint világszerte 1,27 milliárd ember használ nikotintermékeket, túlnyomórészt a hagyományos, a dohány égésével járó megoldásokat, mint a cigaretta. Ez jelentős mértékben hozzájárul a szájüregi betegségek kialakulásához, különösen a fogágybetegségekhez és a szájüregi daganatokhoz.

A dohányzás rákot okoz?

A dohányzás káros hatásai elsősorban a dohány égése során keletkező toxikus és potenciálisan rákkeltő anyagoknak tulajdoníthatók, amelyek közvetlenül károsítják a szájnyálkahártyát és a fogágy szöveteit.

A dohányzó populációban a szájüregi betegségek nemcsak gyakoribbak, hanem súlyosabb lefolyásúak is, és nagyobb eséllyel vezetnek maradandó egészségkárosodáshoz vagy daganatos megbetegedésekhez.

A dohányzás hatása az orális egészségre

A dohányfüstben található toxikus és potenciálisan rákkeltő anyagok közvetlenül érintkeznek a szájnyálkahártyával, az ínnyel és a fogággyal, ami:

fokozott gyulladásos folyamatokhoz,

a szövetek vérellátásának romlásához,

lassabb regenerációhoz,

valamint daganatos elváltozások kialakulásához vezethet

A dohányzás következtében kialakuló szájüregi betegségek gyakran súlyosabb lefolyásúak, nehezebben kezelhetők, és jelentősen rontják az érintettek életminőségét.