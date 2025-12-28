KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fordulópont a dohányzásban: egyre több felnőtt vált füstmentes megoldásra

pr cikk
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 23:59
fordulópontfüstmentesség
A magyar dohányzási szokások történelmi átalakulás küszöbén állnak. Egy friss reprezentatív felmérés szerint fordulóponthoz érkeztünk: egyre több felnőtt váltja le az égéssel és füsttel járó cigarettázást valamilyen kevesebb károsanyagot kibocsátó alternatívára, mint a hevítés vagy a nikotinpárna.

Úgy tűnik, véget érhet a cigaretta egyeduralma Magyarországon: egy friss kutatás* szerint négy év alatt közel 20 százalékkal csökkent azok aránya, akik elsődlegesen hagyományos cigarettát használnak. Eközben egyre többen fordulnak a füst nélküli alternatívák felé, mint például a hevítéses eszközök, az e-cigaretták vagy a nikotinpárnák. A felmérés szerint ma már a felnőtt nikotinfogyasztók közel harmada ezeket a megoldásokat választja a mindennapokban. 

Fotó: Freepik

Miért választanak sokan füst nélküli alternatívát

Az egyetlen kockázatmentes megoldás természetesen, ha semmilyen dohányipari terméket nem fogyasztunk. Ha egy felnőtt dohányos mégsem tud, vagy nem akar leszokni teljesen, akkor gyakran választ inkább füst nélküli megoldást, mint a hevítés vagy a nikotinpárna. Ezek használatával ugyanis kevesebb káros anyagot juttathat a szervezetébe, mint a cigarettávalott ugyanis az égés során több ezer toxikus anyag keletkezik. Ezek a füst nélküli megoldások tartalmazhatnak nikotint és nem kockázatmentesek, azonban a hagyományos cigaretta fogyasztásához képest alacsonyabb károsanyag-kitettség érhető el.**

Búcsú a füstszagú kollégáktól és a fázós cigiszünettől

A kutatásban résztvevők szerint az új megoldások elterjedésének egyik jelentős oka, hogy nincs füstszaguk, kevésbé zavarják a környezetüket és sokkal diszkrétebbek, mint egy cigaretta. A dohánymentes, ínyre helyezhető nikotinpárna például olyan helyzetekben is használható, ahol más termék nem.

Mit hoz a jövő? 

A felnőtt fogyasztók egyre tudatosabban keresik azokat a megoldásokat, amelyek valós alternatívát jelentenek a cigaretta helyettesítésére. A reprezentatív kutatásból az is kiderül, hogy a nikotinfogyasztók közel háromnegyede több tájékoztatást szeretne az új technológiákról. Sokan gondolkodnak a váltáson, azonban ehhez világosabban szeretnék látni, hogy mit jelent az ártalomcsökkentés, hogyan működnek ezek az alternatívák, mik a különbségek a hagyományos cigarettához képest.

*A felmérést a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. végezte a BAT Hungary megbízásából. 

**A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve a cigarettáról való teljes leszokást. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak. 

A cikk társadalmi célú tájékoztatás, mely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. További információkért, kérjük, látogassa meg az égéshelyett.hu oldalt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu