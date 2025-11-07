Komoly betegséget okozhat a férfiaknál a fogmosás elmaradása

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 08:15
Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a szájhigiénia elhanyagolása férfiak és nők esetében is egészségügyi problémákat okozhat. A fiatal férfiak különösen aggasztó betegséggel nézhetnek szembe, ha elhanyagolják a fogmosást.
A fogszuvasodás ma már népbetegség, amely egyaránt érinti a nőket és a férfiakat. A szájhigiénia elhanyagolása ugyanakkor számos más egészségi problémát is okozhat, ennek ellenére hazánkban még mindig nagyon kevés figyelmet fordítanak az emberek a fogmosásra. A legtöbben nem is sejtik, hogy ezzel mi mindent kockáztatnak.

Férfi fogmosás közben a tükör előtt
A fogmosás hiánya a férfiaknál komoly problémákhoz vezethet.
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

A férfiak nemzőképességére hat, ha kihagyják a fogmosást

A fogak egészsége kulcsfontosságú a szervezet általános egészségéhez. A krónikus fogágybetegségek, a súlyos fogszuvasodás és egyéb szájüregi gócok nem csupán a szájban jelenthetnek problémát, hanem összefüggésbe hozhatók a férfiak nemzőképességének csökkenésével, valamint a nőknél a termékenység csökkenésével. Egy korábbi kutatásból kiderült, hogy a meddő férfiak gyakrabban szenvednek krónikus fogínybetegségben, mint egészséges társaik.

A tanulmány eredményei továbbá azt mutatják, hogy az alacsony spermaszámú férfiak 65 százalékának volt fogínygyulladása, miközben a normális spermaszámúak 48 százalékának. A spermahiányos esetek felében krónikus fogínygyulladást találtak. Az esetek többségében a fogínygyulladásos betegeknél a spermák mozgása is lassult. 

Egy másik kutatásban még súlyosabb eredményekre jutottak: az erős fogágygyulladással rendelkező férfiak 75 százalékánál fedeztek fel spermiumszám-csökkenést.

Összességében elmondható, hogy a különböző szájüregi problémák gyulladást válthatnak ki a szervezetben, ami befolyásolhatja a fogamzóképességet és a terhesség lefolyását is. Éppen ezért a párok teherbeesés előtti szájhigiéniájának javítása nemcsak fogászati, hanem reproduktív egészségügyi szempontból is kulcsfontosságú.

Ezt hibázzák el a férfiak a fogmosás során

A férfiak esetében az egyik leggyakoribb probléma, hogy túlzott erőkifejtéssel tisztítják meg a fogaikat, amivel sokszor többet ártanak. A kulcs a hosszú távon is egészséges fogakhoz a lepedék rendszeres, legalább napi kétszer történő eltávolítása, de ezt leghatékonyabban egy gyenge, puha fogkefével, kevés erő kifejtésével és helyes technikával érhetjük el.

Számos egyéb krónikus betegség, például a szívbetegség, cukorbetegség vagy reumás ízületi gyulladás, bizonyítottan összefügg a különböző szájüregi betegségekkel. Ezen betegségek közül a legtöbb esetben a szájban kialakuló gyulladás jelenik meg a test más részein is. 

Íme a helyes fogmosás technikája egy videóban:

