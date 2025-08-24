Tények nyomában: Egészség, dohányzás, életmód

Elég 7 ezer lépés is

Ha egészséges életmódról beszélünk, szinte mindenki azt gondolja, napi 10 ezer lépést kell megtennie érte. Nos, a The Lancet folyóiratban a közelmúltban megjelent tanulmány ezt cáfolja, a kutatók azt állítják, hogy már 7 ezer lépés is sokat segít egyes betegségtípusok megelőzésében. Egy nemzetközi kutatócsoport 31 tanulmány elemzése alapján arra jutott, hogy a napi lépésszám növelése kedvezően hat a halálozás, a szív- és érrendszeri betegségek és a demencia kockázatára – ez a pozitív hatás azonban körülbelül napi 5–7 ezer lépésnél tetőzik. Ennél több séta már nem járt további jelentős egészségügyi előnyökkel.

A nikotin nem okoz rákot!

Hasonlóan elterjedt tévhit a dohányzással kapcsolatban, hogy a nikotin rákot okoz, pedig a tudományos álláspont egyértelmű: a nikotin nem okoz rákot. A dohányzás okozta rákos megbetegedések főként az égés során keletkező káros anyagok, például a kátrány és a szén-monoxid miatt alakulnak ki. A nikotin függőséget okoz, de nem tartozik a rákkeltő anyagok közé.

Füst nélkül, például hevítéssel kevesebb a káros anyag

A hagyományos cigarettában található dohány 900 Cº feletti hőmérsékleten ég, amelynek során gázok, részecskék és vegyületek rendkívül összetett keveréke szabadul fel szürke hamut hagyva maga után. Körülbelül 4000 különböző kémiai vegyület szabadul fel egy hagyományos cigaretta elfogyasztása során, amelynek jelentős része rákkeltő hatású is lehet. Ezzel szemben a hevítéses rendszerek sokkal alacsonyabb hőmérsékleten (~250-350 Cº) hevítik a hevítőrudat. Mivel nem történik égés, és füst így kevesebb káros anyag kerül a szervezetbe.* Nem mellesleg a használatával járó kellemetlen szag is jelentősen csökken, és hamu sem keletkezik.

Szintén égés és füst nélküli alternatívát jelent a nikotinpárna és az e-cigaretta. Ugyanakkor egyik termék sem kockázatmentes, és függőséget okoznak.

A nikotinpárna nem snüssz

Bár a köznyelvben erősen elterjedt a snüssz kifejezés, fontos tisztázni, hogy a nikotinpárna nem egyenlő vele. A snüssz a skandináv országokhoz köthető dohányt tartalmazó, szájon át fogyasztható, füst és égés nélküli dohánytermék. Az Európai Unióban ezek forgalmazása tilos – egyedül Svédország kapott mentességet, mivel a snüssznek ott évszázados hagyománya van, és már az uniós csatlakozásuk előtt széles körben használták.