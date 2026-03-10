Elszólták magukat a sztárpilóták, kibukott a Forma-1 bombahíre

Amióta kirobbantak a közel-keleti fegyveres konfliktusok, kérdésessé vált, hogy megrendezésre kerül-e a Forma-1-es Bahraini Nagydíj és a Szaúd-arábiai Nagydíj. Habár a paddockban már nyílt titokként kezelik, hogy törölni fogják ezeket a versenyhétvégéket, hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett. Nemrég azonban két fiatal pilóta, Isack Hadjar és Kimi Antonelli egy utazás során meglehetősen nyíltan beszélgetett a helyzetről, egyben meg is erősítették a híreszteléseket a futamok törléséről.
A két pilóta egy Sanghajba tartó repülőgépen utazott, ahol egy közelükben ülő rajongó fültanúja lett a diskurzusnak. A hallottakat később a kínai Xiaohongshu közösségi platformon osztotta meg a nyilvánossággal.
A beszámoló szerint a francia–algériai Hadjar egy félmondattal utalt a naptár rövidülésére, amikor az esélylatolgatás közben így fogalmazott:
Tehát akkor kettővel kevesebb versenyt nyerhetsz meg.
A megjegyzés sokak szerint lényegében megerősítette a futamok törléséről szóló sajtóértesüléseket - szúrta ki az Origo.
A spanyol SoyMotor információi szerint a döntést várhatóan a Japán Nagydíj után néhány nappal jelentheti be hivatalosan a Forma–1 vezetése. A hírek szerint a törölt hétvégék helyére nem keresnek majd új helyszíneket, így a versenynaptár egyszerűen rövidebb lesz.
