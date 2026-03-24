Gondoltad volna? Nem csak az anyákat érinti a szülés utáni depresszió

Miközben az utóbbi években egyre nagyobb figyelem irányul az anyák szülés utáni mentális egészségére, a szakértők szerint az apák problémái szinte teljesen háttérbe szorulnak. Pedig egy új, a JAMA Network Open folyóiratban megjelent tanulmány szerint komoly gond lehet a háttérben.

A kutatás több mint egymillió apát vizsgált, akiknek gyermeke 2003 és 2021 között született Svédországban. Az eredmények alapján a mentális problémák diagnózisa még csökkent is a terhesség idején és a baba első hónapjaiban – ám később váratlan fordulat következett.

A születés után egy évvel kezdődnek a gondok az újdonsült apáknál

A szakértők szerint a valódi „veszélyzóna” a gyermek első életévének vége: ekkor a depresszió és a stresszel kapcsolatos zavarok kockázata több mint 30%-kal nő meg.

A depresszió késleltetett növekedése rávilágít arra, hogy oda kell figyelni az apák mentális betegségeinek figyelmeztető jeleire jóval a gyermek születése után

– hangsúlyozta a tanulmány egyik szerzője, Donghao Lu.

A jelenség oka részben az lehet, hogy az apák gyakran háttérbe szorítják a saját érzéseiket. Dr. Khatiya Moon, a Northwell Health együttműködésen alapuló gondozási programjának orvosi igazgatója szerint sok férfi inkább támogató szerepet vesz fel, miközben a saját terheit nem dolgozza fel. A probléma súlyosságát mutatja, hogy bár a fókusz főként az anyákon van, az apák is komoly mentális terhelésnek vannak kitéve: alváshiány, stressz, megváltozott élethelyzet és felelősség egyszerre nehezedik rájuk. A szakemberek szerint éppen ezért kulcsfontosságú lenne, hogy az édesapáknál is rendszeresen végezzenek szűrést mentális problémákra, és kapjanak nagyobb támogatást – akár szakembertől, akár a családtól.

Fontos az apák mentális egészségügyi problémáinak szűrése, és ez olyasmi, amit nem igazán végeznek el. Talán ha több szűrést végeznénk, több lehetőségünk lenne arra, hogy észrevegyük az apákat, amikor nehézségekkel küzdenek, és akkor támogathatnánk őket

– mondta el Dr. Khatiya Moon.

Dads' risk for depression and stress disorders jumps by over 30% during key time https://t.co/Sh6FxX0EVX pic.twitter.com/MvtoYrG4j2 — New York Post (@nypost) March 23, 2026

Forrás: New York Post