Tavaszi fáradtság ellen: 5+1 tipp, amitől energikus leszel

A tavaszi fáradtság teljesen normális jelenség a téli időszak után. Ilyenkor nemcsak a természetben, de az emberi szervezetben is változások történnek, amikhez alkalmazkodnunk kell. A hosszú, sötét hónapok után a hormonháztartásunk és energiaszintünk apránként igazodik a magasabb hőmérséklethez, és a megnövekedett napi fényhez. Ám addig is a lemerült energiaraktárak bágyadtságot, fáradékonyságot, csökkent koncentrációt okozhatnak. Egyebek mellett ezért lényeges táplálék formájában vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket bevinni.

Fotó: Vladislav Muslakov / Unsplash.com (illusztráció)

1. Az aktivitás ereje

A testmozgás serkenti a vérkeringést és a szerotonintermelést, ami javítja a hangulatot és mérsékli a fáradtságot. Érdemes kihasználni a melegedő nappalokat, például a szabadban való kocogással, futással, gyaloglással vagy kerékpározással. Nemcsak a friss levegő, de a napfény hatása is segít az energiaszintünk helyreállításában. Ördögi kör, ha azért nem indulunk el, mert fáradtnak érezzük magunkat, pedig éppen ellenkező hatást érhetünk el: a mozgástól éberebbek és fittebbek lehetünk.

2. Fény, fény, fény!

A napfény hatására a szervezet D-vitamint termel, amely támogatja az immunrendszert, sőt, a csontok egészségét is. A természetben való séta vagy egy rövid délutáni napfürdő segíthet alkalmazkodni az évszakváltozáshoz, ezért is érdemes kihasználni a világos órákat. Amennyiben tehetjük, ahelyett hogy a munkaidő leteltével azonnal hazamennénk, időzzünk egy picit kültéren. Már napi 15-20 perc is jelentős javulást hozhat.

3. Hidratálás tisztán

A kevés folyadékbevitel fáradtságot és fejfájást okozhat, ezért fontos, hogy elegendő vizet fogyasszunk, főleg, hogy a hűvösebb téli hónapokban erről hajlamosak lehettünk megfeledkezni. Napi 1,5-2 liter innivalóval már hozzájárulhatunk a szervezet egyensúlyának fenntartásához, és csökkentjük a kimerültséget. Kerüljük a cukros üdítőket és a túlzott koffeinfogyasztást, ami szintén leterhelheti a szervezetet.

4. A reggeli rutin hatása

A természetes fény segít a szervezetnek felébredni, ezért érdemes lefekvés előtt résnyire elhúzni a sötétítőfüggönyt, felkeléskor pedig rögtön kinyitni az ablakot a friss levegőért. Fontos a testünk átmozgatása is, iktassunk be egy pár perces könnyű nyújtást. A napot ne kávéval, hanem egy nagy pohár vízzel indítsuk, ami beindítja az emésztést és azonnali energiát ad. Ha van rá lehetőségünk, sportoljunk a szabadban reggel, illetve részben vagy teljes egészében sétáljunk a munkahelyünkre. Lényeges a tápláló első étkezés is: válasszunk rostban gazdag ételeket, például zabkását, teljes kiőrlésű kenyeret, figyeljünk a fehérjebevitelre. A bátrabbak a hideg zuhanyt is bevethetik!

5. Hassunk gyógynövényekkel!