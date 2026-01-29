Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Orvos figyelmeztet: íme a rák tünetei, amelyeket sokan figyelmen kívül hagynak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 11:00
Jobb megelőzni a bajt. A rák nem válogat - emlékeztetnek a szakemberek.

Az NHS (brit egészségügyi szolgálat) a jövő hónaptól érzékenyebbé teszi a bélrák szűrésére használt egyik tesztet, abban a reményben, hogy több esetet sikerül korai stádiumban felismerni. A bélrák jelenleg a negyedik leggyakoribb daganatos betegség az Egyesült Királyságban.

A bélrákot meg lehet előzni.
Fotó: SewCreamStudio / shutterstock

A bélrák valós kockázat

A Cancer Research UK adatai szerint évente több mint 44 ezer új bélrákos esetet diagnosztizálnak, és a betegség mintegy 17 400 ember halálát okozza. Az NHS jelenleg otthon elvégezhető székletmintás tesztet alkalmaz, amely apró vérnyomokat keres a mintában.

Jelen állás szerint akkor küldenek valakit további vizsgálatokra, ha grammonként (mintáé) legalább 120 mikrogramm vért mutat ki a teszt. Ezt az értéket a jövő hónaptól 80 mikrogrammra csökkentik, ami várhatóan évente további 600 bélrákos eset korai felismerését teszi lehetővé, valamint mintegy 2000 magas kockázatú polip időben történő eltávolítását.

A bélrák tünetei sokszor nehezen felismerhetők, és gyakran csak a mosdóhasználat során válnak feltűnővé. A Macmillan Cancer Support szerint a betegség akár bélelzáródást is okozhat, ami hasi fájdalommal, hányással, székrekedéssel vagy puffadással járhat, írja a Mirror.

A leggyakoribb tünetek:

  • vér a székletben vagy a széklet felszínén 
  • végbélvérzés 
  • három hétnél tovább tartó, indokolatlan székelési szokásváltozás 
  • megmagyarázhatatlan fogyás 
  • hasi vagy végbéltáji fájdalom 
  • az az érzés, hogy a bél nem ürült ki teljesen 
  • vérszegénység, illetve az azzal járó fáradtság, szédülés vagy légszomj.

A szakértők hangsúlyozzák: ha a tünetek nem javulnak vagy rosszabbodnak, mindenképpen orvosi kivizsgálás javasolt. Bár sokan kellemetlennek érzik, hogy a bélpanaszokról beszéljenek, az orvosok számára ezek mindennapos problémák.

 

