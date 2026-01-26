Onkológus figyelmeztet: napi 30 másodperc napfény ebben az időpontban és nem kell a rák miatt aggódnod

Egy brit onkológus állítása szerint mindössze fél perc reggeli napfény is elegendő lehet ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen a rák kialakulásának esélye. A módszer nem kerül pénzbe, nem igényel különösebb erőfeszítést, és akár életmentő hatása is lehet.

Napfény a rák ellen

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Napfény a kulcs

Dr. Mohammad Muneeb Khan, több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező klinikai onkológus szerint a napfelkelte és reggel 9 óra közötti időszakban elegendő 30 másodpercet a szabadban tölteni ahhoz, hogy a szervezet egy rendkívül erős védelmi mechanizmust indítson be. A szakember szerint ez akár 80 százalékkal is csökkentheti a legtöbb daganatos betegség kialakulásának kockázatát.

A kulcs a közeli infravörös (NIR) fény, amely szabad szemmel nem látható, ám hajnalban a leghatékonyabb. Ez a fény arra ösztönzi a szervezetet, hogy nagy mennyiségben termeljen melatonint, egy rendkívül erős antioxidáns hormont, amely képes semlegesíteni a toxinokat és megakadályozni a rákot okozó genetikai mutációkat. A melatonin ebben a formában nem az alvást segíti, hanem sejtvédő, „keresd és pusztítsd” módon működik.