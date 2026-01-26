Onkológus figyelmeztet: napi 30 másodperc napfény ebben az időpontban és nem kell a rák miatt aggódnod

Egy brit onkológus állítása szerint mindössze fél perc reggeli napfény is elegendő lehet ahhoz, hogy jelentősen csökkenjen a rák kialakulásának esélye. A módszer nem kerül pénzbe, nem igényel különösebb erőfeszítést, és akár életmentő hatása is lehet.
Dr. Mohammad Muneeb Khan, több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező klinikai onkológus szerint a napfelkelte és reggel 9 óra közötti időszakban elegendő 30 másodpercet a szabadban tölteni ahhoz, hogy a szervezet egy rendkívül erős védelmi mechanizmust indítson be. A szakember szerint ez akár 80 százalékkal is csökkentheti a legtöbb daganatos betegség kialakulásának kockázatát.
A kulcs a közeli infravörös (NIR) fény, amely szabad szemmel nem látható, ám hajnalban a leghatékonyabb. Ez a fény arra ösztönzi a szervezetet, hogy nagy mennyiségben termeljen melatonint, egy rendkívül erős antioxidáns hormont, amely képes semlegesíteni a toxinokat és megakadályozni a rákot okozó genetikai mutációkat. A melatonin ebben a formában nem az alvást segíti, hanem sejtvédő, „keresd és pusztítsd” módon működik.
Dr. Khan szerint a reggeli napfény hatása messze felülmúlhatja bizonyos szuperélelmiszerekét is: állítása szerint hatékonyabb lehet, mint napi több ezer banán vagy egy kilogramm brazil dió elfogyasztása. A napfény hatására aktiválódó melatonintermelés napközben fokozatosan gyengül, ezért kulcsfontosságú a kora reggeli időzítés.
Fontos azonban, hogy az infravörös fény közvetlenül a szem retináját érje: autó- vagy buszablakon keresztül, illetve napszemüvegben nem fejti ki ugyanazt a hatást. Borús időben is működik a folyamat, ilyenkor azonban hosszabb akár 30 perceskinti tartózkodás ajánlott. A növényzet és a fák visszaverik a NIR-fényt, ezért egy parkban tett rövid séta különösen ideális lehet, írja a Mirror.
